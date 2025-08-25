¿Cuánto podría ingresar el Cádiz CF por la venta de Etta Eyong?

La progresión de Karl Etta Eyong, que ya marca en Primera con el líder de la categoría, sigue prometiendo dinerito fresco al Cádiz CF, ese club que lo soltó hace ahora un año y que se quedó el 50% de sus derechos en un futuro traspaso que decida su actual club, el Villarreal, que lo compró al Cádiz CF por una cifra alrededor del millón de euros.

Los goles del camerunés le han valido al canterano cadista para hacerse con un hueco en la plantilla castellonense, pero no solo para eso, también para acaparar la atención de uno de los grandes del país, el FC Barcelona ni más ni menos, que según el Sport, estaría meditando la posibilidad de ficharlo.

A sus 21 años, Etta Eyong podría suponerse a las arcas del Cadiz CF un ingreso inmediato en el caso de que el Barça ejecute la compra pagando su cláusula de rescisión al otro submarino amarillo español, que no es otra que de la de diez millones de euros. O sea, que el club de Manuel Vizcaíno recibiría cinco de ellos.

El director deportivo culé, el exfutbolista luso Deco, planea con Etta Eyong una jugada por la que el Barcelona lo compararía para cederlo este año a uno de los muchos clubes de Primera que están interesados en el delantero africano. Betis, Real Sociedad y algún que otro club inglés también andan detrás de la misma operación que prepara el FC Barcelona.

Equipos menores como Levante u Oviedo suspiran por la cesión de un atacante que ya ha comentado que su deseo no es otro que seguir de amarillo a las órdenes de Marcelino, entrenador del Villarreal.