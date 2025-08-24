Tabatadze, de Georgia al Cádiz CF

El Cádiz CF busca completar el 30% del trabajo por hacer que Juan Cala reconocía tener pendiente hace unas semanas en la presentación de Jorge Moreno. Tras unos días en los que el foco mediático ha estado posicionado sobre Vladys, delantero del Alcorcón que estuvo presente en Butarque viendo el duelo de los gaditanos contra el CD Leganés, el conjunto amarillo habría atado la llegada de otro futbolista para el frente de ataque. Se trata de Iuri Tabatadze, futbolista georgiano de 25 años que ya tendría cerrada su incorporación al cuadro que dirige Gaizka Garitano.

Tabatadze es un extremo derecho que también puede jugar por la izquierda y que ha desarrollado casi la totalidad de su carrera deportiva en el FC Iberia 1999. Presenta muy buenas cifras goleadoras, y el año pasado anotó 13 goles y 2 asistencias. La información de su fichaje ha sido adelantada por la cuenta especializada en fútbol georgiano @Geo_Team, que también apunta a que el futbolista ya se encuentra en España y que será mañana lunes cuando pase reconocimiento médico.

Además, Tabatadze ha sido internacional sub21 con la selección georgiana, aunque nunca con la absoluta. En algunos vídeos que circulan por redes sociales se aprecia que posee un gran disparo y que cuenta con cierta facilidad para encontrar el gol. Por lo tanto, Garitano sumaría olfato dentro del área y añadiría una pieza necesaria para su frente ofensivo, en el cual carecía de un extremo diestro puro a pesar de contar con jugadores que pueden desarrollar su juego en dicha posición.