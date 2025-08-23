Vladys, presente en el Leganés - Cádiz

El Cádiz CF disputaba su segundo partido del campeonato liguero mientras el mercado de fichajes continúa abierto. Una anomalía del calendario que es criticada por entrenadores, directores deportivos y demás protagonistas del deporte rey pero que, sin embargo, provoca que el último día del mercado se convierta en una jornada de emociones fuertes para la mayoría de equipos. En el caso de los amarillos, Juan Cala ya reconoció hace unas semanas que el club trabaja para cerrar la llegada de tres futbolistas y reforzar así la posición de central, la de extremo derecho y la de delantero centro. Y en lo ofensivo el nombre que ha sonado con más fuerza es del Vladys Kotopun, ariete de la Agrupación Deportiva Alcorcón.

El culebrón con el futbolista ucraniano parece no tener fin y Vladys está haciendo todo lo posible para tensar la cuerda y forzar su salida del cuadro alfarero. Los de Santo Domingo buscan mantener al delantero en la plantilla para luchar con mayores garantías por el ascenso de categoría, pero la posición del jugador es clara: quiere abandonar el Alcorcón.

Ayer me trasladaron esta foto y esta mañana varias personas me confirman que era Vladys Kotopun en Butarque.



El delantero estuvo viendo el Leganés - Cádiz en la noche de ayer.



La foto es de la cuenta de Instagram Noticias_cadistas

Tal es así que Vladys se dejó ver en el encuentro disputado en Butarque entre el Cádiz y el Leganés. El encuentro pepinero juega sus encuentros muy cerca de Alcorcón y el ucraniano fue fotografiado en la grada presenciando el empate del cuadro que dirige Gaizka Garitano. Desde allí, el ucraniano disfrutó del golazo de Brian Ocampo y fue testigo de como los cadistas estuvieron muy cerca de llevarse los tres puntos para la Tacita de Plata. ¿Una forma de presión por parte de Vladys para acercarse al Cádiz?