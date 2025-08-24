El fichaje del verano es Moussa Diakité

Con el 5 a la espalda y comandando el centro del campo del Cádiz CF: así se ha presentado Moussa Diakité en la presente temporada. El canterano maliense, auspiciado por la confianza de Gaizka Garitano, ha protagonizado un crecimiento espectacular en los últimos meses y se ha convertido en una pieza indispensable para el técnico vasco, que basa gran parte del bienestar táctico en su figura, y para un cadismo que visualiza en el africano a ese jugador comprometido, con sentido de pertenencia y con carácter sobre el terreno de juego.

Hay cualidades de Diakité que no vamos a descubrir ahora. El centrocampista posee un físico imperial que le permite salir ganador de prácticamente todos los duelos que disputa, tiene una facilidad envidiable para superar rivales a partir de la conducción e imprime una energía necesaria al resto del equipo. Activa a los compañeros y es un futbolista que encaja a la perfección con lo solicita Gaizka Garitano.

ARABA PRESS

Cabe recordar que el técnico fue el principal valedor del maliense, que había debutado en la primera jornada de la pasada campaña con Paco López en el banquillo y que, tras la humillación recibida por el Zaragoza, decidió mandarlo al filial y no contar más con él. Un estrepitoso error del entrenador valenciano, tal y como se refrendó meses más tarde con el cambio en el banquillo.

Porque Moussa Diakité sigue creciendo como futbolista y por partido se convierte en un jugador más completo. A las cualidades anteriormente mencionadas, el maliense añadió el tiro lejano desde fuera del área en el tramo final del pasado curso, anotando dos golazos: uno al Huesca y otro al Real Oviedo en la última jornada liguera.

Además, en este inicio de temporada estamos disfrutando de una versión de Diakité en la que el centrocampista ejerce liderazgo en el campo, transmite mayor madurez y da muestras de una apabullante personalidad. Comprende mejor el juego, y su rigor táctico permite mayor libertad a los Suso, Diarra, Ontiveros y compañía para generar equilibrio y cohesión en el bloque de Gaizka Garitano. Un futbolista que, en estos momentos, parece no tener techo y que, con su crecimiento, se convierte en uno de los grandes 'fichajes' del verano en el Cádiz CF.