Así fue el reencuentro de Paco López con el Cádiz CF

Los caminos de Paco López y el Cádiz CF volvieron a cruzarse en Butarque. Nueve meses después de su salida del conjunto amarillo, el técnico valenciano se reencontraba con un equipo en el que aterrizó como una apuesta segura y generando unanimidad en afición, prensa y entidad, y del que se marchó por la puerta de atrás sin haber sido capaz de dar con la tecla y teniendo que haber soportado una política de renovación impulsada desde el club que, a todas luces, fue errónea. No es ningún secreto que la etapa del entrenador, que venía de protagonizar buenos periodos en el Levante o en el Granada, fue un estrepitoso fracaso que profundizó en la crisis existencial que atravesaba el cadismo.

En su lugar llegó Gaizka Garitano, que sí dejó claro desde el principio la necesidad que poseía el equipo de sufrir una revolución y, sin sacar el pie del tiesto, conmover a una directiva que asumió el proceso. Aún falta trabajo por hacer, pero no se puede negar que desde la entidad también han entendido las exigencias deportivas del Cádiz CF. Y en este contexto volvía a cruzarse Paco López en el camino amarillo. El técnico, por segunda temporada consecutiva, asume un proyecto de otro equipo recién descendido de Primera y el encuentro era una prueba real para ambos conjuntos de medir su nivel actual.

El partido fue de empate y con un empate terminó. Grosso modo, una parte para cada equipo y un gol para cada equipo. Naim adelantó a los pepineros al filo del descanso y Brian Ocampo hizo la igualada con un bonito tanto en el segundo tiempo. Tras el encuentro, Paco López atendió a los medios en la sala de prensa y reconocía la superioridad de los suyos en el primer acto. «Me quedo con la primera parte de ritmo, de fútbol, de llegadas, de defender alto. En general me quedo con que hemos sido competitivos y jugando de esta manera vamos a conseguir buenos resultados. Teníamos en frente a un equipo con talento a balón parado, hay momentos y hemos tenido la primera parte para hacer el 2-0«.

Eso sí, admitía el bajón tras el descanso. «En la segunda hemos tenido una ocasión clarísima de Diawara, y después de gol hemos estado un poco KO. Nos hemos rehecho con el apoyo de la afición, que ha estado increíble. No estamos contentos con el punto, queríamos ganar, pero sí con la entrega. Es el camino», sentenciaba.

El tanto del empate vino desde un saque de esquina que sirvió Ontiveros y remató de forma impecable Brian Ocampo. «Hoy el desajuste viene por una aparición desde fuera y la ha enganchado sensacional. No es fácil cuando entran más jugadores de los que están previstos al remate. El equipo ha estado bien a balón parado, son detalles que marcan el partido«.

En definitiva, un reencuentro que se saldó con tablas entre dos equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla. De momento, Paco López no sabe lo que es ganar en liga con el CD Leganés, pues acumula dos empates en dos partidos. Aunque el comienzo dista y mucho de lo que ocurrió el año anterior en la Tacita de Plata, donde el golpe contra el Zaragoza marcó negativamente los primeros pasos del proyecto del valenciano en Cádiz.