La conversación entre dos astros del Cádiz CF

De leyenda a estrella, de astro a astro, de gaditano a gaditano. Pepe Mejías lo ha sido todo en el Cádiz CF mientras que Suso no tiene otro empeño que serlo también. Por eso, el actual futbolista del Cádiz CF renunció a los petrodólares para venir a su tierra, calzarse las botas y aportar su montón de arena para permitir al cadismo vivir otro ascenso a Primera, esa categoría en la que su paisano consiguió los mayores logros para la hinchada de Carranza allá en los 80 y principios de los 90.

Ambos han mantenido recientemente una conversación en la ciudad deportiva del Rosal, pero antes de contarla Pepe Mejías dio su opinión sobre lo que está viendo en el actual Cádiz CF. «Me gusta porque ha recuperado el amor propio, el trabajo de equipo, el compañerismo. Quizás estábamos un poquito, no es por recriminarle nada los jugadores, ¿no?, pero el fútbol actual es más de toque, toque, toque, y también se necesita sacrificio», comentaba un jugador que tenía calidad para regalar pero que también sabía aportar al equipo garra y, sobre todo, personalidad.

El hoy leyenda cadista siguió comparando un fútbol y otro. «Han estado adaptados todos los jugadores a ese tipo de fútbol (de toque) que en Segunda División prácticamente no te vale. Por eso, lo que están haciendo perfectamente Garitano con Patxi es un trabajo con el equipo fenomenal que creo nos va a dar muchas alegrías porque defensivamente estamos bien y encima tenemos gente que son muy verticales, que pueden tener gol».

En este sentido, Pepe Mejías vaticinó lo que el cadismo desea. «Suso nos va a dar mucha alegría». Abierto el melón, manifestó a la Cadena COPE su conversación con el que fue cadete cadista. «Yo estuve hablando el otro día en El Rosal con él, poquito, lo conozco de cuando era cadete, cuando salió fue traspasado al Liverpool», recuerda y pasa a relatar la charlita entre astros.

-Suso: Esto es muy difícil.

-Pepe Mejías: Sí que lo es. Mira, yo cuando vuelvo al Cádiz CF por segunda vez, en mi segunda etapa, era más difícil porque te piden más de ti. Tú, además, era un futbolista de clase porque ese don, digamos, que te lo ha dado Dios, y bueno, quieres ponerlo al servicio del equipo pero tienes que estar no al cien por cien para lograrlo, tienes que estar al doscientos porque encima vas a tener más críticas que nadie, de todo el mundo. Entonces, bueno, la verdad que va a ser difícil.

-Suso: Por eso, por eso. Siento eso, aunque para eso he venido también.

Una vez transmitidas las sensaciones que tiene el autor del gol de la última victoria amarilla, Mejías pasa a conectar con él, a entenderlo y, cómo no, a empatizar con su situación.

«Además, él ha estado con el tema de la lesión, y hasta que no se termine de recuperar al 100%, lo vamos a tener a un nivel flojo, entre comillas, pero la calidad que tiene supera el nivel físico. Entonces, bueno, todo lo que nos dé, que marque dos o tres golitos como el del otro día cuando lo necesitemos, bueno será; lo que tenemos que saber la gente que estamos en la grada es agradecer el esfuerzo que está haciendo por estar aquí», concluyó Pepe Mejías, que estuvo en el acto de la puerta de Carmelo el pasado miércoles.

