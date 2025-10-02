Bruno García: «El Cádiz CF debe jugar en Cádiz»

La ubicación del Estadio del Cádiz CF es uno de los temas que nunca pasan de moda. Pasa el tiempo, pero el asunto sigue ahí. Con la apuesta por El Puerto de Santa María (una vez descartados los antiguos terrenos de Delphi en Puerto Real) para llevar a cabo el proyecto Sportech City Cádiz junto a El Madrugador, la cuestión estaba ahí. ¿Jugaría allí el Cádiz CF en un futuro?

El presidente cadista Manuel Vizcaíno ha apuntado que el Cádiz CF seguirá jugando en La Tacita de Plata, pero insiste en que el club necesita un estadio mayor para crecer. Y conocida es la falta de suelo en la capital gaditana.

«La idea del nuevo estadio la tengo en la ciudad de Cádiz y para ello estamos en conversaciones con el alcalde para buscar una solución, de momento, hablamos para ampliar la concesión que ya tenemos y que hemos solicitado», empezó afirmando el presidente del Cádiz CF esta semana en una entrevista concedida a Cope Cádiz.

«El estadio se hizo para que jugara el Cádiz CF y, además, al Ayuntamiento de Cádiz no le costó dinero porque no olvidemos que se pagó con los aprovechamientos urbanísticos del propio edificio, lo cual fue muy inteligente por parte de la alcaldesa de entonces, Teófila Martínez; acotó el crecimiento para el club de fútbol pero la ciudad no sufrió ningún deterioro económico», continuó el máximo mandatario cadista.

El guardameta Víctor Aznar abraza a Manuel Vizcaíno en presencia de Bruno García. ANTONIO VÁZQUEZ

Por esa razón, y según Manuel Vizcaíno, «son los abonados los que deben decidir cómo se llame el estadio dentro de la ley vigente y con la que estoy de pleno de acuerdo». Eso sí, «sido defendiendo absolutamente que se llame Carranza, pero es algo que ya se lo tienen que preguntar al alcalde».

La respuesta del alcalde

Este jueves, días después de aquella intervención, ha sido Bruno García León, el alcalde de Cádiz, el que ha visitado Radio Marca Cádiz. El primer edil de la capital gaditana reconoció que «he hablado de distintas cosas con el presidente del Cádiz CF en varios momentos y comparto la legitimidad y necesidad que tiene el club de crecer».

Y fue más allá: «El Cádiz CF debe jugar en Cádiz y el Estadio cumple los requisitos para que su casa esté aquí».

☀️ Jueves en #MediodíaCádiz



🎙️Entrevista con Bruno García, alcalde de Cádiz



⏰13:00

📻101.7 FM

🌎https://t.co/CDcCrSoHeH pic.twitter.com/MqSheTCScc — Radio Marca Cádiz (@RadioMarcaCadiz) October 2, 2025

En este sentido, el alcalde Cádiz CF aseguró: «Entiendo que es una estrategia que tiene el Cádiz CF para crecer y es lógico que el club haga los movimientos. Ahí no entro. Sí entro en que ellos quieren jugar en el Estadio y en la ciudad de Cádiz. En eso coincidimos plenamente». De lo que no se habló en esta ocasión fue del nombre del Estadio.

Por último, Bruno García León apuntó: «No es un tema de amistad. La amistad es un concepto bastante amplio. Mi trato es cordial con él y con cualquier institución. Así creo que debe ser».

Así respondía cuando se le preguntaba por su trato con el presidente del Cádiz CF. Y es que Manuel Vizcaíno se consideró amigo de José María González Santos 'Kichi', antiguo alcalde de Cádiz, mientras que de Bruno García, sin llegar a esa amistad, dijo que «en el trato es exquisito, no se pierde un partido, siempre tiene la agenda a disposición del club para tenderle la mano en lo que sea».