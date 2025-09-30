Sportech City, El Madrugador, Carranza, el Trofeo, Pina y otras cosas que no quitan el sueño del presidente

Manuel Vizcaíno iba a la Cadena Cope para hablar de fútbol y de ese carril no iba a a salirse tal y como quedó demostrado a raíz de varias preguntas obligadas por el entrevistador. Por ejemplo, ¿cómo andan las cosas con el proyecto de Sportech City?. Para responderla tiró de sarcasmo hasta en tres ocasiones seguidas. «Eso es una fantasmada de Contreras y Vizcaíno; eso no llega a ningún lado, hombre», manifestó en repetidas ocasiones hasta que se le cuestionó desde la seriedad de la cuestión que siguió evitando. «Hoy vengo a hablar de fútbol nada más».

Mismo repertorio de respuestas tuvo para la finca de El Madrugador en El Puerto y que tanto que dio hablar en un pleno de la Diputación a finales de julio. «Tampoco diré nada», dijo. Igualmente, y ante la pregunta de qué pensaba que el vicepresidente provincial de La Línea 100x100 Javier Vidal afirmara que él, en el nombre del Cádiz CF, hubiese llamado a los distintos portavoces para presionar de cara a la votación en la que se validaban los terrenos a favor del Cádiz CF, volvió a salirse por la tangente. «No tengo entendido que se liara nada en un pleno de la Diputación. Solo recuerdo que nombró a un supermercado, eso sí recuerdo. Ni al Cádiz CF ni a mí recuerdo que nos nombrara», mencionó acerca del capítulo político que desencadenó en una rueda de prensa conjunta entre los populares Juancho Ortiz y Almudena Martínez del Junco y el propio Vidal para limar las asperezas surgidas en el pleno de la votación donde se ausentaron diputados socialistas para no emitir su voto con Germán Beardo como telón de fondo.

Y si de algo tan reciente no pensaba hablar Vizcaíno, tampoco lo hizo de sus litigios con el que fue su consejero delegado en el Cádiz CF y socio en Locos por el Balón, Quique Pina. «Llevamos once años hablando de los mismo y comprendo que cansa a la gente. Nosotros vamos a seguir llevando arriba al equipo para que sea un club serio y grande».

Otro tema extradeportivo, pero del que sí habló más fue la ciudad deportiva del Rosal. «Está bonita; en el origen teníamos unos 80.000 metros y hemos comprado cerca de 60.000 más para ampliarla. Hemos tenido algún problema técnico que se está resolviendo, pero la mejora es constante porque para eso invertimos en ella; me satisface mucho que vengan entrenadores como Garitano y me digan que las instalaciones son top, de Primera División», asegura.

Y de Puerto Real a Cádiz capital, donde sigue imaginando el estadio. «La idea del nuevo estadio la tengo en la ciudad de Cádiz y para ello estamos en conversaciones con el alcalde para buscar una solución, de momento, hablamos para ampliar la concesión que ya tenemos y que hemos solicitado», informó.

Respecto al nombre del mismo sigue defendiendo «absolutamente» que se llame Carranza, pero es algo «que ya se lo tienen que preguntar al alcalde». Un alcalde, Bruno García, del que no se considera amigo a diferencia del anterior, José María González. Eso no quita para que tenga palabras de agradecimiento al actual porque «en el trato es exquisito, no se pierde un partido, siempre tiene la agenda a disposición del club para tenderle la mano en lo que sea».

A vueltas con la denominación del estadio, Vizcaíno recordó que el club presentó «incluso un estudio del Departamento de Historia que cumple con la ley de Memoria Histórica, porque nosotros no queremos ir contra ninguna ley. Tampoco haremos de esto la causa de nuestras vidas aunque creemos que es bueno para la historia del club», insistió sin vehemencia de ningún tipo. Eso sí, recordó algo que le pertenece al cadismo y por eso pide que se llame como quieran los abonados y no los políticos. «El estadio se hizo para que jugara el Cádiz CF y, además, al ayuntamiento no le costó dinero porque no olvidemos que se pagó con los aprovechamientos urbanísticos del propio edificio, lo cual fue muy inteligente por parte de la alcaldesa de entonces, Teófila Martínez; acotó el crecimiento para el club de fútbol pero la ciudad no sufrió ningún deterioro económico». Por esa razón, y según el sevillano, «son los abonados los que deben decidir cómo se llame el estadio dentro de la ley vigente y con la que estoy de pleno de acuerdo»

Otro tema que lleva el mismo nombres es el Trofeo Ramón de Carranza, una competición que, «como todas las veraniegas», pierde tirón año tras año. En este punto, lo tiene claro. «Nosotros traíamos al Atlético cuando era subcampeón de la Champions y campeón de Liga y hubo 7,000 espectadores en la grada; la gente está saturada de fútbol, y más en verano con la cantidad de competiciones que antes no había. El Trofeo ha evolucionado a algo menos atractivo, lo que tengo claro es que el club no va a perder mucho dinero más como sí lo ha perdido otros años porque no estamos en disposición de perderlo porque el cartel sea mejor», comentó con acierto.

Hace poco su amigo Monchi se ha convertido en el presidente del San Fernando 1940, algo que aprovechó para recordar cuál es el posicionamiento del Cádiz CF con los clubes de la provincia. «Tenemos un respeto absoluto a todos los equipos de la provincia; nunca hemos entrado al trapo de algunas provocaciones porque no nos conducen a nada bueno; nosotros no queremos parecer supremacistas tendiendo la mano a todos los clubes porque estamos abiertos a todos para lo que quieran y si no lo quieren lo entenderemos porque cada uno tiene su idiosincrasia, su historia y su afición», dijo con total empatía.

Por último, Vizcaíno querría que su nombre se recordarse en el cadismo como el de «alguien que dio la cara por el club y que siempre dijo e hizo lo mejor que el creía para el Cádiz CF».

