El posible once del Cádiz ante la UD Las Palmas

El Cádiz CF visita las Islas Canarias para cruzar su camino con el de la Unión Deportiva Las Palmas. El cuadro insular es un equipo en construcción tras la llegada de Luis García al banquillo y después de un inicio liguero titubeante en el que ha mostrado incapacidad de lograr buenos resultados como local, aunque ha subsanado estas carencias con actuaciones positivas lejos del archipiélago. Aún así, son conscientes de la necesidad de sumar de tres en casa para subir posiciones en la clasificación y el conjunto de Garitano es un equipo que, en estos momentos, es considerado uno de los grandes candidatos al ascenso directo después de un prometedor inicio liguero.

En este caso, el central Fali continúa apartado de la competición tras pasar por quirófano, al igual que el centrocampista Joaquín González. También se mantienen fuera el extremo de la Rosa y el guardameta David Gil, quien vuelve a quedar descartado tras haber reaparecido en la última citación. Conviene recordar que Gil había regresado a una convocatoria después de un largo tiempo de inactividad, consecuencia de la operación a la que fue sometido la temporada anterior. «David Gil no ha entrenado dos o tres días de esta semana, tiene alguna pequeña molestia. La semana que viene ya entrenará con el resto del grupo. No es nada grave, pero tampoco viaja», aseguró Garitano en la rueda de prensa previa al choque.

Eso sí, la buena noticia para Gaizka Garitano está en Efe Aghama. «Recuperamos a Efe. No entrenó durante la semana, pero ya hoy ha estado bien, no tiene molestias y viaja». Por lo tanto, el técnico vasco cuenta con aproximadamente los mismos efectivos que la semana pasada ante la Agrupación Deportiva Ceuta, y no se espera que realice cambios significativos en la alineación. De esta forma, en CANAL AMARILLO apostamos por el siguiente once del Cádiz CF para enfrentarse a la UD Las Palmas.

Portería

Víctor Aznar defenderá la portería amarilla. No hay dudas después de las grandes actuaciones que está completando. Menos aún con la baja de David Gil, que no estará en el Estadio de Gran Canaria. El brasileño acumula tres porterías a cero de forma consecutiva y ha sido vital con paradas salvadoras en los últimos partidos.

Defensa

Pocas dudas también en la línea defensiva. Iza Carcelén, que viene de completar actuaciones sobresalientes, estará en el lateral derecho. Bojan Kovacevic e Iker Recio, que fue piropeado por Gaizka Garitano en la rueda de prensa previa, formarán la pareja de centrales ante Las Palmas. En el lateral izquierdo actuará Mario Climent.

Centro del campo

Una semana más, Moussa Diakité y Sergio Ortuño serán los encargados de jugar en el centro del campo. Ambos, con sus matices, cumplen una función de equilibrio en el bloque que es fundamental para el bienestar del equipo sobre el césped. El maliense ocupa un papel más posicional y de contención, mientras que el alicantino tiene cierta mayor libertad para disfrutar de más movilidad.

Ataque

Aquí es donde aparecería la única modificación en el once amarillo. Suso volvería a la mediapunta, donde está más cómodo y penaliza menos al equipo en cuestiones defensivas, y las bandas serían para Iuri Tabatadze por la derecha y Efe Aghama por la izquierda. Como máxima referencia ofensiva, Álvaro García Pascual.