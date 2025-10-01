Las dudas se van despejando

Va a seguir siendo la línea más vulnerable para muchos, y por que lo es, pero lo cierto es que en las tres últimas jornadas ha sido la que más ha brillado por encima del ataque. En efecto, la defensa de este Cádiz CF 25/26 que anda clasificado como colíder tras permanecer invicto durante las primeras siete jornadas ha ligado tres encuentros, tres, sin recibir un solo gol. Eso sí, lo ha conseguido después de abrir la caja hasta en tres ocasiones en el último encuentro en el que Victor Aznar tuvo que recoger la pelota del fondo de las mallas, el de la Real Sociedad B en Anoeta, donde los gaditanos encajaron tres goles en el que ha sido el peor encuentro con diferencia del once de Garitano en lo que va de Liga.

Pero lo cierto es que la zaga, a la chita callando, va despejando tantos balones como dudas. Poco a poco, y gracias al trabajo que Garitano está inculcando en todos sus jugadores, del primero al último con excepción de Brian Ocampo, la portería amarilla cada vez es más complicada de encontrar. El muro que ha echado en los últimos choques Aznar se debe, además de a sus laboriosas y brillantes paradas, al trabajo colectivo que empieza en García Pascual y acaba en el arquero ítalo - brasileño.

Pero al César lo que es del César, y si el equipo ha ganado en consistencia lo ha hecho gracias al empuje de una defensa que comienza a crecer a pesar de las sospechas que despertaba desde el inicio liguero. Sería pronto, además de irresponsable, para confirmar que la retaguardia ya se ha hecho mayor, sin embargo, las virtudes que antes no se apreciaban comienzan a dejarse ver con el paso de las jornadas.

El primero que ya brilla con luz propia y sin destellos que deslumbran es el inexperto Víctor Aznar, que como quien dice está debutando en el fútbol profesional tras varios años en el Cádiz CF B. Su agilidad, su mano a mano con los rivales está fuera de toda duda, como fuera de toda duda está su titularidad indiscutible por mucho que David Gil ya se haya recuperado de su lesión y haya vuelto a los entrenamientos y las convocatorias con normalidad. Aunque todavía le queda por mejorar a la hora de salir a esos centros que sus defensas no terminan de cerrar, Víctor Aznar ya ha dejado atrás esas pifias con las que comenzó la temporada, así como las dudas a la hora de transmitir más seguridad. Sobra decir que en su proceso de ir cogiendo experiencia seguirá cometiendo errores propios de su inexperiencia, pero a medida que su también joven defensa vaya armándose en confianza deberán ir creciendo al unísono.

Porque si Víctor Aznar medio que debutaba en la categoría, lo mismo puede decirse de otros compañeros en la defensa como son los casos de Mario Climent -llegado en el mercado de invierno del pasado año procedente del Mérida-, Kovacevic -sub'21 que ha crecido con Garitano-, Iker Recio -que no ha comenzado a jugar en Segunda hasta este curso-, Pelayo -cedido por el Rayo-, Pereira -canterano- o Caicedo -ecuatoriano de 21 años que se estrena en la Segunda española-. Total, que menos Iza y Fali, el resto de compañeros bien podrían estar jugando en un filial o en Primera RFEF. Así las cosas, ni tan mal los solo cinco goles que se llevan encajados, tres en un mismo partido.

Además, también se está dejando ver la mejoría de uno de los titulares como es Recio, que si en sus dos primeros encuentros -sobre todo en Leganés- dejó mucho que desear en varias acciones en las que no estuvo del todo contundente a la hora de despejar en el primer palo, ha mejorado ostensiblemente en las últimas jornadas. Sin ir más lejos, el ex del Antequera estuvo imperial ante el Ceuta ganando en contundencia y dotes de mando, esas mismas que está demostrando desde la primera jornada el balcánico Kovacevic, que hace ahora un año, y con Paco López en el banquillo, era considerado más un jugador de baloncesto que de fútbol dado el ostracismo al que estaba sometido hasta la marcha del hoy entrenador del 'Lega'. A esto hay que unir la enésima resurrección de Iza, que tras dos años traumatizado dentro de vestuario deprimido, ha vuelto a destacar convirtiéndose en el mejor aliado del mejor de los amarillos, Suso.

No solo estos tres titulares están yendo a más, también, y aunque tan solo se haya visto un ligero rastro de lo que puede ser, el canterano y lateral izquierdo Pereira dejó el pasado domingo ante el Ceuta detalles del que puede ser su potencial. Al algecireño de 20 años, que salió en un momento complejo al campo, se le vio irse con mucha decisión al ataque llegando a la línea de fondo con un desparpajo impropio de la edad y solo erró en los centros. Otro refuerzo del banquillo es el sudamericano Caicedo, al que Garitano lo ha empleado cuando ha formado una defensa de cinco a la que el once amarillo no termina de acoplarse. Más allá de su fuerza, el defensa cedido por el Genk belga debería moderar su verborrea y dureza en determinados lances con jugadores rivales puesto que se le ve subidito de cables el algunos momentos innecesarios.

Por supuesto que la defensa va a seguir albergando dudas, pero igual que otros están mejorando, lo mismo puede pasar con un jugador que maravilló la temporada pasada y que esta no está muy fino, ni en defensa, ni en ataque. Mario Climent sigue sufriendo mucho en labores defensivas y tampoco está siendo ese jugador desequilibrante que acostumbraba a ser el pasado curso en cuanto superaba la línea del centro del campo.

A todos ellos hay que añadir a Fali, que la pasada semana tuvo que ser operado de su rodilla y que estará de baja, mínimo, un mes. Del valenciano ya se espera poco, sobre todo tras los dos últimos años en los que ha empeorado al mismo tiempo que lo hacía el equipo en general. Sin embargo, con el viento a favor como el que ondea en estos momentos, el valenciano podría dotar al equipo de esa experiencia que tarde o temprano va a necesitar.

La defensa sigue siendo, sobre el papel, la línea más flojilla de un Cádiz CF que sigue invicto. Sin duda, hay que seguir mejorando en muchas facetas, como esos centros laterales que tanto daño siguen haciendo dentro del área amarilla, pero desde luego que, con eso y con todo, la defensa sabe despejar balones y, lo más importantes, esas dudas que van a sobrevolar sobre ella durante toda la campaña. Al menos, hasta enero.