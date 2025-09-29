Raúl Pereira se estrena en Segunda con el Cádiz CF, con Víctor Aznar y Moussa Diakité como ejemplos

Apenas fueron unos minutos, pero a Raúl Pereira le supieron a gloria. Recambio de Mario Climent en la recta final de la cita, el lateral izquierdo al fin pudo debutar con el Cádiz CF en Segunda.

El joven jugador algecireño de 20 años de edad dio un paso muy importante en su carrera deportiva. Cinco años después de su llegada a El Rosal, Raúl Pereira se estrenó oficialmente en el fútbol profesional con el primer equipo.

«Estoy muy contento por el debut, cualquier jugador de la cantera desde pequeño sueña con esto, y más en casa. Es una pena solo sacar un punto, pero sabemos aprovechar lo que tenemos y hoy la gente aprieta aquí, así que hay que seguir remando para lo que viene», señaló el jugador campogibraltareño al acabar el encuentro ante el Ceuta.

No dispuso de muchos minutos, pero cuando tuvo el balón en sus pies demostró su velocidad para tratar de hacer daño por su banda. Lateral izquierdo ofensivo e incisivo, Raúl Pereira, que ya tuvo su oportunidad en el Trofeo Carranza, quiere aprovechar cada momento para demostrar que no está en el primer equipo por casualidad y que su buena hacer durante la pretemporada es el inicio de una bonita etapa en el Cádiz CF.

Raúl Pereira estuvo activo en los pocos minutos que estuvo sobre el rectángulo de juego. NACHO FRADE

«Sabemos nuestras armas, sabemos lo que tenemos que hacer dentro y fuera de casa, y durante la semana lo entrenamos. Hay que seguir como estamos y a por el objetivo. Al final un punto es un punto», continuó señalando al acabar la contienda.

Un lustro de amarillo

Al séptimo encuentro oficial de la temporada tuvo Raúl Pereira su oportunidad. Unos minutos cuando todo estaba en juego y que son el fruto del reconocimiento al trabajo bien hecho.

Eso sí, el algecireño sabe que hoy por hoy tiene por delante a Mario Climent. Todo un espejo en el que mirarse porque llegó hace unos meses a La Tacita de Plata y le quitó el puesto a Matos, ahora en las filas del Ceuta.

Raúl Pereira relevó en la recta final del Cádiz - Ceuta a Mario Climent. NACHO FRADE

Raúl Pereira representa ese auge de la cantera del Cádiz CF que ahora se ve reflejada en jugadores como Víctor Aznar y Moussa Diakité. Dos jugadores que, como pretende hacer Raúl Pereira, entraron en su momento en silencio y ahora son fijos en el once titular del Cádiz CF. De momento este último es un recambio que forma parte de la primera plantilla.

Al lateral izquierdo de Algeciras le llega el esperado estreno después de formarse en el Balón Cadete, Balón Juvenil, Cádiz CF Juvenil y Cádiz CF Mirandilla, con paso incluido por el Atlético Sanluqueño. Y todo ello después de la apuesta del Cádiz CF, que puso sus miras en Raúl Pereira cuando con 15 años de edad militaba en el Loluba, modesto club de Algeciras. Una entidad con más de medio siglo de vida que se centra en la formación de los jóvenes futbolistas desde la algecireña barriada de La Granja y su campo, el Teodosio y Tomás.