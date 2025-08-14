La apuesta del Cádiz CF en el lateral izquierdo

Un central, un extremo y un delantero. Eso es lo que busca el Cádiz CF en la recta final del mercado de fichajes... siempre y cuando no se den sorpresas inesperadas en forma de salidas.

«Ahora mismo tenemos un 70% del trabajo hecho. Tenemos una buena base, queremos que la competencia en cada puesto tuviera un jugador con experiencia y otro con juventud que compita el puesto. Nos falta un central, otro jugador en banda que nos aporte fondo de armario y un delantero. Todo eso si no hay más salidas», señalaba Juan Cala este miércoles durante la presentación de Jorge Moreno, nuevo central del Cádiz CF.

«Claro que faltan refuerzos por llegar. Con Gaizka (Garitano) hablo por la mañana, por la tarde y por la noche, ya sea por teléfono o en persona. Vamos en la misma línea», apostillaba el director deportivo del Cádiz CF.

Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF. NACHO FRADE

Mario Climent, teórico titular

Por tanto, y en función de lo comentado, el lateral izquierdo del Cádiz CF está configurado salvo que suceda algo inesperado hasta principios de septiembre.

Con Matos ya en el Ceuta (rival liguero del Cádiz CF esta temporada), Mario Climent confirma su paso al frente y será el lateral izquierdo titular del equipo entrenado por Gaizka Garitano. El exjugador del Mérida, que llegó como una apuesta de futuro el pasado mercado de invierno, se adaptó a las mil maravillas al Cádiz CF y al fútbol profesional, convirtiéndose su incorporación en un auténtico acierto.

Firmado hasta el 30 de junio de 2028, Mario Climent superó todas las previsiones y adelantó los plazos de adaptación, situándose como uno de los fijos en el primer equipo y relegando a Matos a un segundo plano hasta su salida.

21 encuentros (todos como titular a excepción de su estreno ante el Levante), más de 1.700 minutos de juego y tres goles fueron su carta de presentación. Un lateral izquierdo de largo recorrido que se convierte en un puñal por su banda. Y acaba de volver a demostrarlo con su actuación (gol incluido con una gran definición) en el reciente Trofeo Carranza ante el Córdoba.

Mario Climent (37) celebra su gol en el Trofeo Carranza ante el Córdoba con su compañero Álvaro García Pascual. NACHO FRADE

La alternativa

Ahora Mario Climent es el que parte como titular y el rol con el que venía el alicantino lo ocupará Raúl Pereira, el canterano cadista que tan buena impresión ha causado durante la pretemporada. Sin ir más lejos tuvo algunos minutos el pasado fin de semana en el Trofeo Carranza ante el Córdoba.

Con 20 años de edad (tres años menos que Mario Climent), Raúl Pereira aparece como alternativa en esa demarcación que, según palabras de Juan Cala, no está prevista cubrir con otra incorporación.

En El Rosal desde edad cadete, Raúl Pereira ha pasado por Balón Cadete, Balón Juvenil, Cádiz CF Juvenil, Cádiz C y Cádiz CF Mirandilla desde que aterrizara en la cantera amarilla. En ese periplo también tuvo un paso fugaz por el Atlético Sanluqueño, en calidad de cedido, en la Primera RFEF.

Rául Pereira durante el Trofeo Carranza ante el Córdoba. NACHO FRADE

Natural de Algeciras y formado en el Loluba, Raúl Pereira, que tiene contrato con el Cádiz CF hasta 2026, es otro de esos laterales ofensivos que busca el ataque con frecuencia gracias a su buena condición física. Un joven con condiciones que tendrá que esperar su momento y deberá adaptarse poco a poco a un fútbol más exigente y competitivo. La paciencia también será clave en su evolución.

A fin de cuentas, otro jugador formado en la cantera que, como Víctor Aznar, Moussa Diakité, De la Rosa o Mwepu, han dado el salto al primer equipo en los últimos tiempos.

Con Mario Climent y Raúl Pereira parece estar cubierta una posición que en nada se asemeja a la del pasado ejercicio. Y es que hace un año Matos, recién llegado del Burgos, era el titular de un lateral izquierdo que contó con Julio Cabrera como recambio (aunque apenas jugó), Glauder como alternativa puntual e Iza teniendo que cambiarse de banda en ocasiones puntuales.

Eso sí, y a diferencia de lo sucedido con Mario Climent, Raúl Pereira llega con menos experiencia en la Primera RFEF (por la que pasó de puntillas), aunque con más conocimiento del club.