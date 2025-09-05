El Ceuta remata su póker de cadistas con el as de corazones

La recién ascendida AD Ceuta ha rematado su mercado de fichajes con la llegada de un cadista de pata negra como Salvi Sánchez, que completa las 2 fichas profesionales a disposición del equipo caballa, que ya cuenta en sus filas con tres ex del Cádiz CF y que fueron compañeros del sanluqueño como son Matos, Bodiger y Manu Vallejo.

Con 34 años, y tras su velado paso por las filas de los históricos Rayo Vallecano, en Primera, y Espanyol, en Segunda, el extremo diestro llega a la ciudad autónoma fuera de mercado al ser un agente libre tras acabar su etapa en la entidad perica y permanecer sin equipo hasta la llamada del equipo entrenado por José Juan Romero y que no ha empezado con muy bien pie la temporada.

«Es un jugador que nos va a aportar mucha experiencia. Además, cuando hablamos de Salvi Sánchez, hablamos de un extremo eléctrico, muy rápido, llegador, buen asistente y muy solidario en el esfuerzo. Desde el club, estamos encantados de poder contar con un jugador de sus características y estamos seguros de que dará muchas alegrías a nuestra afición», ha comentado el director deportivo de la entidad caballa, Edu Villegas.

Como es sabido, el club ceutí ya contaba en sus filas con tres excadistas y con la llegada del cuarto completa un póker donde, sin duda, Salvi pondrá el corazón que dejó en Carranza, donde fue homenajeado en su último encuentro en casa (ante el Real Madrid) y una semana después (en Mendizorroza con la permanencia) por su afición, que no por la directiva, que ya le cortó las alas cuando le impidió salir al Rayo cuando el club madrileño le presentó una oferta desorbitante a un jugador que poco antes estaba en lo alto de un andamio.

Más temas:

Cádiz CF