Las notas de los jugadores del Cádiz contra la UD Las Palmas

La primera derrota del Cádiz CF este curso llegó en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos, que hoy vestían de granate, perdieron el invicto con un tanto de Sergio Barcia en el tramo final en una acción a balón parado que sorprendió a Víctor Aznar. Un resultado que impide a los de Garitano colocarse como líderes.

Gaizka Garitano modificó el once con tan solo un cambio si miramos al que alineó en el encuentro contra el Ceuta. Javier Ontiveros, en busca de que vaya sumando protagonismo e importancia en el equipo, partió desde el inicio, y Yussi Diarra fue el damnificado. A destacar que, finalmente, Efe Aghama no entró en la convocatoria y encadenó su segundo partido consecutivo sin poder participar. Por lo demás, un once muy reconocible de los amarillos, que vistieron de granate en el Estadio de Gran Canaria.

El técnico no dudó en hacer el primer cambio al descanso, ya que Iza Carcelén había visto la cartulina amarilla. En su lugar entró Alfred Caicedo para ocupar el lateral derecho. También participaron Yussi Diarra, Raúl Pereira, Dawda Camara y Álex Fernández.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Bien Tuvo muy poco trabajo, aunque la sensación que ofrece el tanto de Sergio Barcia es que quizás pudo hacer algo más. Tras tres porterías a cero de forma consecutiva, el brasileño volvió a encajar. Iza Carcelén Suficiente El portuense se vio muy condicionado por la tarjeta amarilla, y Gaizka Garitano optó por sustituirle al descanso para dar entrada a Alfred Caicedo y evitar problemas en el lateral derecho. Bojan Kovacevic Bien Ofreció un susto tremendo en el primer tiempo cuando se llevó un golpe con Mario Climent que a punto estuvo de eliminarlo del encuentro. Pudo seguir sin problemas el choque y no pudo evitar el tanto visitante. Iker Recio Notable El mejor de la línea defensiva del Cádiz CF. Está intratable en el uno para uno y es muy difícil de superar con regates y en carrera. Sigue creciendo con el paso de las jornadas. Mario Climent Suficiente Partido muy discreto del lateral, que sufrió con las incorporaciones de Marvin Park y la calidad de Manu Fuster. Se perderá el próximo encuentro al ver la quinta cartulina amarilla del curso. Moussa Diakité Notable El mejor del Cádiz en el Estadio de Gran Canaria. Es imposible que el maliense se multiplique más en el césped. Ofrece constantes coberturas y da la sensación de ser omnipresente. El planteamiento de Garitano no favorece sus cualidades. Sergio Ortuño Suficiente Encuentro flojo del centrocampista en lo ofensivo y muy trabajador en lo defensivo. Eso sí, pudo adelantar a los suyos con un disparo lejano que repelió Horkas. Hay que exigirle un poco más. Javier Ontiveros Suficiente El atacante marbellí fue la única novedad en el once de Gaizka Garitano. No tuvo apenas participación y no tuvo claridad en las ocasiones que entró en contacto con el esférico. Fue sustituido a la hora de encuentro. Iuri Tabatadze Notable Buscó bien la espalda de la defensa, pero no decidió correctamente en el pase final. Con la entrada de Diarra cambió su posición a la banda izquierda. Fue el atacante del Cádiz más activo y más participativo. Suso Bien Tuvo una ocasión clarísima para empatar el encuentro en la última jugada del partido. Tuvo tramos donde fue capaz de dirigir el ataque, pero mayoritariamente estuvo incómodo en fase ofensiva. Álvaro García Notable Es cierto que a los delanteros hay que pedirle goles, pero este jugador ofrece mucho más al equipo. Una semana más fue un incordio absoluto para los centrales. Estuvo cerca de marcar en un remate de cabeza que repelió Horkas. Alfred Caicedo Bien Entró al descanso por la cartulina amarilla de Iza Carcelén... y vio otra a los pocos minutos. Injusta, eso sí. Pero le condicionó. El gol de Las Palmas le pilló fuera, algo imperdonable y que es de primero de picardía en el fútbol. Yussi Diarra Suficiente Su rol en este equipo sigue sin estar definido. Entró en el segundo tiempo y se movió por el frente de ataque, donde trató de sorprender. Raúl Pereira Bien Volvió a contar con minutos, en este caso como extremo. Ofrece profundidad y mordiente por el costado. Apunta a ser titular el próximo encuentro tras la sanción a Mario Climent. Dawda Camara Suficiente Apenas tuvo incidencia en los últimos minutos del partido. El cadismo sigue sin ver demasiado del delantero. Álex Fernández Bien Al igual que Dawda Camara, tuvo pocos minutos. Tuvo más participación que el ariete y se mostró involucrado sobre el césped. Podría ser una solución en los próximos encuentros.