Cádiz
Cádiz
Huesca
Huesca

LaLiga Hypermotion. Jornada 9 Domingo 12/10 18:30h. Árbitro Germán Cid Camacho. Estadio Ramón de Carranza. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Huesca

Las estadísticas del Cádiz - Huesca

LALIGA HYPERMOTION

Gaditanos y oscenses cruzan sus caminos en la jornada 9 del campeonato liguero en Segunda División

Todo sobre el Cádiz - Huesca

LA VOZ

P. Vallejo

Aterriza la Sociedad Deportiva Huesca al estadio amarillo y el Cádiz CF buscará reencontrarse con la victoria tras el empate ante el Ceuta y la derrota en el Estadio de Gran Canaria. Un partido en el que los cadistas contarán con bajas importantes como la de Suso, de última hora, o las ya conocidas de Mario Climent o Bojan Kovacevic. Gaizka Garitano deberá, por lo tanto, subsanar las ausencias de jugadores importantes en su esquema táctico.

Cabe destacar que el Huesca no sabe lo que es ganar al Cádiz como visitante. Hasta el momento, cuenta cuatro derrotas y tres empates en sus desplazamientos a la Tacita de Plata. El último de ellos fue en mayo de este mismo año, en la penúltima jornada del campeonato. Los amarillos, sin nada en juego, jugaron con una solvencia pasmosa y vencieron por un cómodo cuatro a cero. Diakité, Óscar Melendo, Roger Martí y Álex Fernández fueron los anotadores.

La primera visita oscense a Cádiz fue en Copa del Rey el 20 de diciembre de 1990. Aquel conjunto amarillo, dirigido por Héctor Vieira, militaba en Primera y superó el cruce contra el Huesca a través de la tanda de penaltis después de empatar a uno en el tiempo reglamentario. El gol cadista lo hizo Aragón. Posteriormente, el cuadro cadista eliminó al Athletic Club de Bilbao en dieciseisavos, y acabó su travesía copera cayendo ante el Sevilla en octavos.

Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-4-2
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Iza Carcelén
    Defensa    20
  3. Jorge Moreno
    Defensa    2
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Raúl Pereira
    Defensa    33
  6. Iuri Tabatadze
    Centrocampista    12
  7. Youssouf Diarra
    Centrocampista    18
  8. Sergio Ortuño Díaz
    Centrocampista    15
  9. Ontiveros
    Centrocampista    22
  10. Á. Fernández
    Delantero    8
  11. Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero    23
Huesca

HUE

Entrenador:
Sergio Guilló Barcelo4-1-4-1
  1. 13Dani Jiménez
    Portero
  2. 2José Antonio Abad
    Defensa
  3. 14Pulido
    Defensa
  4. 5Iñigo Sebastián Magaña
    Defensa
  5. 3Ro Abajas
    Defensa
  6. 16Jesús Álvarez
    Centrocampista
  7. 33Daniel Luna
    Centrocampista
  8. 10Iker Kortajarena
    Centrocampista
  9. 18Enol Rodríguez
    Centrocampista
  10. 20Portillo
    Centrocampista
  11. 11Liberto
    Delantero
Estadísticas
0%CádizCAD
0%HUEHuesca
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
