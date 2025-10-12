Las estadísticas del Cádiz - Huesca

Aterriza la Sociedad Deportiva Huesca al estadio amarillo y el Cádiz CF buscará reencontrarse con la victoria tras el empate ante el Ceuta y la derrota en el Estadio de Gran Canaria. Un partido en el que los cadistas contarán con bajas importantes como la de Suso, de última hora, o las ya conocidas de Mario Climent o Bojan Kovacevic. Gaizka Garitano deberá, por lo tanto, subsanar las ausencias de jugadores importantes en su esquema táctico.

Cabe destacar que el Huesca no sabe lo que es ganar al Cádiz como visitante. Hasta el momento, cuenta cuatro derrotas y tres empates en sus desplazamientos a la Tacita de Plata. El último de ellos fue en mayo de este mismo año, en la penúltima jornada del campeonato. Los amarillos, sin nada en juego, jugaron con una solvencia pasmosa y vencieron por un cómodo cuatro a cero. Diakité, Óscar Melendo, Roger Martí y Álex Fernández fueron los anotadores.

La primera visita oscense a Cádiz fue en Copa del Rey el 20 de diciembre de 1990. Aquel conjunto amarillo, dirigido por Héctor Vieira, militaba en Primera y superó el cruce contra el Huesca a través de la tanda de penaltis después de empatar a uno en el tiempo reglamentario. El gol cadista lo hizo Aragón. Posteriormente, el cuadro cadista eliminó al Athletic Club de Bilbao en dieciseisavos, y acabó su travesía copera cayendo ante el Sevilla en octavos.