El Cádiz CF, a cerrar su primera minicrisis (Previa)

Primera minicrisis en el Cádiz CF de Garitano y primer encuentro en casa tras un empate como local y una derrota a domicilio. Al personal la pifia en Las Palmas no le ha afectado en apariencia dado que hasta el más ingenuo de los aficionados cadistas debe saber que no hay equipo para liderar ningún tipo de clasificación, sin embargo, el temor se encuentra en saber si ha afectado en el vestuario amarillo.

Puede que por eso, para tranquilizar a la parroquia, Garitano diera un mensaje de calma a la afición asegurando que sus muchachos se encuentran enteros, firmes, decididos y tan tranquilos y confiados en que nada ha cambiado a pesar de las dos primeras fisuras en los resultados de estas dos jornadas anteriores y que han llegado de la mano.

Lleva razón el técnico vasco, y lo más importante, no ha debido costarle mucho convencer a sus jugadores porque ellos son los primeros en percatarse de que ante el Ceuta y Las Palmas se hizo prácticamente lo mismo que ante Mirandés, Albacete, Eibar o Málaga, partidos en los que se sumaron los tres puntos tras 90 minutos de suma igualdad sino inferioridad incluso.

Por eso, porque las cosas están saliendo igual de bien que como se estaba trabajando desde el principio, el clima que se respira en el día a día en El Rosal es el propicio para que reine el buen ambiente desde la intensidad en el esfuerzo y la relajación entre compañeros que ya van para amigos. Vamos, que se trabaja con alegría, algo importantísimo para conseguir cualquier hazaña.

El Cádiz CF vuelve a jugar en su Estadio y el joven Raúl Pereira apunta al once titular. ANTONIO VÁZQUEZ

Varias bajas y algunas dudas

Para medirse al Huesca, que llega al Carranza con solo dos puntos menos que los gaditanos y tras vencer (2-1) en su feudo hace una semana al Burgos, Garitano tiene alguna que otra duda debido a las bajas y al estado de algunos de sus hombres. Por ejemplo, Mario Climent está sancionado por acumulación de cartulinas; al igual que Bojan Kovacevic llega lastrado después de no entrenar durante la semana al estar concentrado con Serbia Sub 21, con la que jugo algo más de 60 minutos este pasado viernes. Además, Fali sigue recuperándose de su operación de rodilla y Efe Aghama no está al cien por cien, aunque seguramente estará para la segunda parte al haber sufrido solamente un esguince leve de tobillo que ya comienza a formar parte del pasado. Con todo ello, es seguro que el equipo titular que salte ante el conjunto oscense sea inédito esta temporada.

Efe Aghama quiere volver a jugar esta jornada con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Víctor Aznar mantendrá su puesto bajo palos. La defensa será la línea que más modificaciones tendrá con dos por las circunstancias. Quienes no se moverán de ella serán Iza como lateral derecho e Iker Recio como central, aunque queda por ver en qué perfil dado que el sustituto de Kovacevic será Pelayo Fernández, que también es zurdo como su compañero. Donde no hay dudas es en carril izquierdo, donde debutará como titular el canterano Raúl Pereira tras sus buenos minutos hace dos semanas frente al Ceuta.

El centro del campo será una vez más para Ortuño y Diakité, que harán lo posible por mantener el equilibrio y sostener a un equipo con Tabatadze, Suso y Ontiveros como mediapuntas y el tanque García Pascual como mascarón de proa.

La afición cadista vuelve esperanzada a su estadio y con las ganas de asegurarse que los suyos siguen igual de enteros pese a los dos últimos tropiezos que han servido para dar mayor realismo al momento.