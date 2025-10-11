El posible once del Cádiz CF ante el Huesca

El Cádiz CF busca reencontrarse con la victoria tras consumar la primera derrota de la temporada ante la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Gaizka Garitano regresan a su feudo y reciben a una Sociedad Deportiva Huesca que viene de ganar en el último segundo en El Alcoraz y que se encuentra dentro de la zona de playoff de ascenso a Primera División tras un comienzo bastante fiable en el que, eso sí, se han mostrado mucho más sólidos como locales que como visitantes.

El técnico vasco afronta el choque con la obligación de modificar la línea defensiva. Mario Climent vio la quinta cartulina amarilla en el Estadio de Gran Canaria y debe cumplir un encuentro de sanción, mientras que Bojan Kovacevic jugó poco más de una hora en el duelo de la selección serbia sub21 ante Rumanía y, pese a que llega al encuentro, no partirá desde el inicio. Por lo demás, existen dudas en torno a algunos jugadores, mientras que Fali y José Antonio de la Rosa son bajas seguras.

Portería

El guardameta que fue captado a través de LinkedIn gracias a su padre volverá a defender una semana más la portería amarilla. Víctor Aznar está demostrando tener el nivel para proteger la meta cadista y, tras la derrota en el archipiélago canario, busca volver a dejar la portería a cero.

Defensa

Será la línea con mayores modificaciones por las circunstancias. Pelayo Fernández sustituirá a Bojan Kovacevic en el eje de la zaga y acompañará a Iker Recio, mientras que Raúl Pereira será el encargado de suplir al sancionado Mario Climent. En el lateral derecho seguirá actuando Iza Carcelén, que no pudo completar el encuentro ante Las Palmas al ver una tarjeta que le condicionaba para el resto del partido.

Centro del campo

Pocas novedades en la medular del conjunto amarillo. Moussa Diakité, pieza fundamental en este equipo por todo lo que aporta a nivel táctico y físico, formará doble pivote junto a un Sergio Ortuño que va ganando protagonismo con el paso de las jornadas y que parece asentarse en dicha posición.

Ataque

Gaizka Garitano apostará nuevamente por la línea de mediapuntas formada por Iuri Tabatadze, Suso y Javier Ontiveros. El marbellí necesita minutos para acercarse a su mejor versión y el georgiano busca demostrar que es capaz de ofrecer su máximo nivel sin necesidad de ser revulsivo. Como máxima referencia ofensiva actuará, una semana más, Álvaro García Pascual.