El Cádiz CF fichó a Víctor Aznar a través de una red social de contactos

Está el Tinder para ligar, el Facebook para hacer amigos, el twitter para insultar y luego está LinkedIn para encontrar trabajo, y aunque en realidad todos sirven para lo mismo, los hay algo más especializados en algún tema. Las app han conquistado el mundo y gracias a ellas lo global es más local. Que se lo pregunten al Cádiz CF, que a través de ellas se informa de muchos insultos, de muchas relaciones y hasta de jugadores que bien podrían servirles para el terreno de juego. Este ha sido el caso de Víctor Aznar, portero que debe a su padre hoy estar defendiendo el arco del conjunto gaditano.

Así lo contó el propio guardameta amarillo en una entrevista realizada durante la tertulia habitual que Radio Marca hace el restaurante La Bodega del Paseo Marítimo gaditano, donde recordó cómo fue el proceso. Todo empezó cuando sale del Hellas Verona italiano, donde jugó en el filial. Al estar sin equipo, su padre se dedicó a realizar un vídeo con las imágenes de las mejores paradas de su hijo que movió por la red de contactos profesionales LinkedIn a clubes de Primera y Segunda División. Pues bien, el Cádiz CF fue uno de ellos y otra vez Alberto Cifuentes -descubridor de Etta Eyong como delantero centro- sacó a relucir su instinto siendo entonces el responsable de la cantera cadista. El exportero cadista dio la voz de alarma en las oficinas y el club se decidió a apostar por un portero que vino a reforzar al filial y ha terminado siendo el titular del primero equipo.

😆Víctor Aznar cuenta en @RadioMarcaCadiz la increíble historia de cómo fichó por el Cádiz:



"Mi padre envió vídeos de mis paradas por LinkedIn a equipos de Primera y Segunda de España y Portugal. Estaba en Brasil, había dado positivo en Covid y me llegó el contrato" pic.twitter.com/J06uiv5mg3 — Radio Marca Cádiz (@RadioMarcaCadiz) October 9, 2025

Como soldado de Cristo que es, el ítalo - brasileño con raíces campogibraltareñas (su bisabuela nació en La Línea de la Concepción) admite desde la humildad todo lo que se puede decir de lo que es el portero titular del Cádiz Cf. «Es normal que hubiera dudas sobre mí. Soy un niño de 22 años que no tenía experiencia en el fútbol profesional», afirmó Aznar con la madurez que da ser portero, una demarcación en la que no empezó de pequeño ya que jugaba de extremo izquierdo hasta los doce años que bajo a la portería.

La sonrisa de este joven futbolista da para entender, por ejemplo, que fue el único en disfrutar el día de su debut en un encuentro tortuoso para todo el cadismo, el de la eliminación en la piscina de Aranda del Duero en la Copa del Rey de hace dos años. Pues bien, a pesar de la eliminación y de la vergüenza que se pasó mientras el balón nadaba en vez de rodar recuerda que la aciaga tarde de aquel encuentro para el cadismo para él, fruto de la edad, fue maravillosa. Así, recuerda ese encuentro como el que «más disfruté en mi vida».

Poco a poco, el arquero se está haciendo fuerte en el Cádiz CF, donde ha encontrado una familia. «Creo que es un ambiente muy buen ambiente, te da gusto estar ahí. Todo el mundo da todo por el otro, y eso es lo que está haciendo que estemos ahí arriba», alabó del conjunto de Garitano.

Y es que tuvo dos anfitriones de lujo en las personas de sus compañeros Conan Ledesma y David Gil, de quienes dijo que le trataron «como uno más» del equipo. Por eso, todo lo que está viviendo es el «inicio que siempre he soñado».

Sobre el objetivo, el equipo lo tiene claro. «En el vestuario no se habla nada del ascenso», aseguró.

Más temas:

Linkedin

Tinder