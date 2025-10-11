Cádiz, territorio prohibido para el Huesca

Llega a tierras gaditanas la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo dirigido por Sergi Guilló que ocupa la sexta posición en la tabla y que este verano, al igual que el Cádiz, ha sufrido un mercado con bastantes movimientos. Los altoaragoneses han confiado en una política fichajes parecida a la aplicada en la entidad amarilla, poniendo el foco en jugadores de Primera Federación para reforzar una plantilla que ha comenzado a un buen nivel el curso. Eso sí, la mayoría de los puntos obtenidos provienen de El Alcoraz, por lo que es un conjunto que sufre jugando a domicilio.

Además, cabe destacar que los oscenses nunca han sido capaces de ganar al Cádiz CF como visitantes. Hasta el momento, las visitas del Huesca a la Tacita de Plata se han saldado con cuatro derrotas y tres empates. El último paso, y por lo tanto el más reciente, fue en mayo de este mismo año, en la penúltima jornada del campeonato. Los amarillos, sin nada en juego, jugaron con una solvencia pasmosa y vencieron por un cómodo cuatro a cero. Diakité, Óscar Melendo, Roger Martí y Álex Fernández fueron los anotadores, y aquel día se comenzó a vislumbrar el nuevo Cádiz con jugadores más jóvenes en el once y el debut de Víctor Aznar en la portería.

En Primera División, ambos equipos se vieron las caras en el tramo final de la 2020/21, curso en el que el Cádiz de Cervera igualó la mejor clasificación histórica del club. Los amarillos se llevaron el gato al agua en un desaliñado partido debido a que todo el pescado estaba vendido para los cadistas, que vencieron con goles de Marcos Mauro y Silva en propia puerta. Un año antes, temporada del ascenso, era el Choco Lozano el que, con un tanto en solitario, dejaba los tres puntos en casa.

La primera visita oscense a Cádiz fue en Copa del Rey el 20 de diciembre de 1990. Aquel conjunto amarillo, dirigido por Héctor Vieira, militaba en Primera y superó el cruce contra el Huesca a través de la tanda de penaltis después de empatar a uno en el tiempo reglamentario. El gol cadista lo hizo Aragón. Posteriormente, el cuadro cadista eliminó al Athletic Club de Bilbao en dieciseisavos, y acabó su travesía copera cayendo ante el Sevilla en octavos.