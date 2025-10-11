Kovacevic llega cargado al Cádiz - Huesca

Bojan Kovacevic estará en Cádiz este domingo pero no tiene pinta de salir de inicio en el once de Garitano después de sí haberlo hecho este pasado viernes con la selección sub'21 de su país en la victoria de los serbios 0-1 ante Rumanía.

También el pasado viernes Garitano hablaba sobre su defensa, al que no descartaba para el encuentro ante el Huesca, pero advertía que tendría que valorar cómo llegaba físicamente después del encuentro y del viaje a la concentración de su selección, para la que partió justo después de la derrota en Las Palmas.

Bojan Kovacevic disputó 61 minutos con la selección sub-21 de Serbia en el partido amistoso frente a Rumanía, celebrado en el estadio Francis Neumann Arena de Arad. El cadista fue cambiado entrado ya el segundo tiempo en un amistoso que servía para preparar la Eurocopa sub-21 que organizará junto a Albania en 2027.

El balcánico jugó el partido al completo en Las Palmas a pesar de recibir un golpe, un hecho que no importó para que viajase con su país y jugara de titular este pasado viernes en tierras rumanas.

Como es sabido, Kovacevic es titular indiscutible en la zaga amarilla, que seguramente -y ante la baja de Fali por lesión- volverá a hacer sitio a Pelayo, que debutó precisamente en el empate a tres goles en Anoeta ante el filial 'txuri - urdin'- con un papel bajo sospecha.

