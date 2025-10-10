Garitano: «No tenemos rematadores claros a balón parado»

Vuelve la Liga este domingo a Carranza y lo hace con un entrenador aún enfadado por la derrota en el 85' del pasado domingo en Las Palmas, pero también orgulloso de lo que sigue viendo en el día a día de sus trabajadores futbolistas, a esos que ya ha avisado de lo que les espera ante el bloque oscense, al que definió como «un equipo fuerte en las áreas con buenos futbolistas» y que suele marcar «en los últimos minutos».

Además, elogió la figura de su colega en el otro banquillo, Sergi Guilló, al que le achaca realizar «buenos cambios». Además, recordó del once altoaragonés que «en los últimos años está haciendo muchos goles a balón parado», un lance que su defensa no ataca como debiera. Por eso mismo, lanzó el siguiente mensaje de cara al encuentro ante el Huesca. «Estoy más preocupado de que estemos bien, de que consigamos ver al Cádiz CF que solemos ver en casa para ser fuertes todos juntos».

En el mismo sentido, y tras recibir un gol en Las Palmas, Garitano prioriza otra vez la labor defensiva para volver a cerrar su portería. «Hay que mejorar muchos aspectos para seguir ahí arriba», recordó.

Han salido estadísticas de que al Cádiz se le da bien el Huesca en Carranza, que a la par es un equipo que no convence mucho fuera. Con ello o sin ello, el preparador vasco alertó a los suyos, que también son los aficionados. «El del domingo costará mucho también», comentó recordando que en Segunda se puede «perder cualquier partido» ante cualquier rival dada la conocida igualdad existente.

Bajo ningún concepto quiere Garitano que la derrota en Las Palmas perjudique la fe del vestuario, por lo que su meta más corta no es otra que «seguir desde la fiabilidad que tenemos como equipo».

Una semana más, se le preguntó por conceptos tácticos, dibujos, planteamientos, sistemas... «Podemos jugar con cuatro o tres atrás. Hay que ver las situaciones de partido. Jugaremos un poco más en función», resumió de nuevo aunque señalando al Huesca como espejo para poder moverse y a sus futbolistas para poder hacerlo de una manera u otra. «Tendremos que ver a los futbolistas que tenemos disponibles y del rival».

Minimiza la derrota en Las Palmas en un encuentro que no se diferencia demasiado de los otros ocho jugados aunque con distintos resultados. «Seguimos en la misma línea desde el principio; somos un equipo regular», defendió apuntando que ante los canarios también pudieron «sacar un resultado mejor». Por eso, la clave está en «hacer más ocasiones de gol y apretar más arriba».

Tirón de orejas por lo sucedido en Las Palmas

Destacó Garitano del Huesca sus jugadas a balón parado, una parte del juego que ya le costó el partido en Las Palmas. «Hemos hecho dos goles a balón parado y nos han hecho dos», comentó sin olvidarse de Víctor Chust y Chris Ramos, que «eran buenos cabeceadores», algo de lo que adolece este año su plantilla. «A día de hoy no tenemos rematadores claros a balón parado», lamentó.

Reforzó su idea con el gol de la victoria de Barcia en Las Palmas y donde quedaron superados Kovacevic y Víctor Aznar, principalmente. «Son detalles que te dan rabia porque está hablado y por eso me enfado algo más; la semana pasada era Barcia y nos hace el gol. Son detalles que te hacen ganar o perder».

Lo mismo pudo pasar una jornada antes en el encuentro en casa ante el Ceuta donde los caballas tuvieron una magnífica ocasión con la que pudieron ganar el encuentro. «Hace dos partidos Carlos era el jugador del Ceuta que más te podía hacer gol a balón parado y casi lo hace en el 90», finalizó con la esperanza de que sus jugadores hayan aprendido la lección aunque sea a la tercera sea la vencida.