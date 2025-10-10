Dónde ver Cádiz - Huesca: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz vuelve a su estadio, donde sigue sin conocer la derrota y ha ganado tres partidos y ha empatado otro, el último ante el Ceuta, en un momento no muy bueno tras sumar de seis puntos, solo uno.

Los de Garitano llegan a Carranza tras conocer por primera vez la derrota en Liga la semana pasada en el estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas.

En esta ocasión, el rival de esta jornada se le da muy bien. Especialmente, en casa.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Huesca?

El encuentro entre Cádiz CF y Huesca, correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 12 de octubre a las 18.30 horas en el Estadio Carranza.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz contra el Huesca?

Cádiz - Huesca se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir Cádiz - Huesca en directo?

Todo lo que ocurra en Cádiz - Huesca se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.