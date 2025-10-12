Suscríbete a
Cádiz
Cádiz
Huesca
Huesca

LaLiga Hypermotion. Jornada 9 Domingo 12/10 18:30h. Árbitro Germán Cid Camacho. Estadio Ramón de Carranza. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Huesca

Alineaciones oficiales del Cádiz - Huesca de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

LALIGA HYPERMOTION. 9ª JORNADA

Suso es baja de última hora en un equipo en el que tampoco están Bojan Kovacevic ni Moussa Diakité

Jorge Moreno y Raúl Pereira se estrenan en un once titular en el que también estarán Álex y Yussi Diarra

Cuándo y dónde se juega el Cádiz - Huesca

Cádiz - Huesca: resumen, resultado y goles (0-0)

Raúl Pereira es titular en el Cádiz CF ante el Huesca. NACHO FRADE
Raúl Pereira es titular en el Cádiz CF ante el Huesca. NACHO FRADE
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

El Cádiz CF recibe este domingo al Huesca en tierras gaditanas (18.30 horas). Lo hace después de sufrir en Las Palmas de Gran Canaria su primera derrota de la temporada (1-0). Vuelve a casa tras dejar escapar sus primeros puntos como local en la visita del Ceuta (0-0). Dos jornadas sin ganar que por ahora no ensombrecen el gran inicio de curso de un Cádiz CF que llegó a ser colíder de LaLiga Hypermotion junto al Dépor.

Con las bajas del sancionado Mario Climent por acumulación de cartulinas amarillas y los lesionados Fali, Joaquín y De la Rosa afrontaba el Cádiz CF la cita ante la escuadra altoaragonesa. A ellos se unió a última hora la ausencia de Suso por molestias físicas.

Quien sí ha podido estar en la convocatoria, aunque no en el once titular, es el central serbio Bojan Kovacevic. El joven defensa balcánico regresó a tiempo después de jugar con la selección Sub 21 de su país, pero empezará en el banquillo.

De esta manera, la alineación inicial del Cádiz CF ante el Huesca cuenta con las novedades de Jorge Moreno y Raúl Pereira, que estrenan titularidad, para suplir a Bojan Kovacevic y Mario Climent, respectivamente. La defensa es la zona del equipo con más cambios.

Asimismo tampoco están Suso, lesionado de última hora, ni Moussa Diakité, que empezará en el banquillo. Álex y Yussi Diarra entran de inicio.

El once titular del Cádiz CF es el formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Jorge Moreno, Iker Recio, Raúl Pereira; Álex, Sergio Ortuño; Ontiveros, Yussi Diarra, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.

El entrenador Gaizka Garitano deja en el banquillo como suplentes a David Gil y Fer Pérez (porteros suplentes), Alfred Caicedo, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Moussa Diakité, Brian Ocampo, Efe Aghama, Ismael Álvarez, Roger Martí y Dawda Camara.

La apuesta de Sergi Guilló en Cádiz

Sergi Guilló pone en liza en La Tacita de Plata el siguiente once titular: Jiménez; Toni Abad, Pulido, Íñigo Piña; Ro Abajas, Álvarez, Liberto, Portillo; Luna, Kortajarena y Enol.

Estarán en el banquillo como suplentes los siguientes jugadores: Dani Martín (portero suplente), Ángel, Carrillo, Hugo Pérez, Arribas, Alonso, Óscar Sielva, Manu Rico, Dani Ojeda, Albarracín, Ntamack y Sergi Enrich.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

