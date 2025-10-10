Guilló: «Los partidos del Cádiz son muy parecidos a los nuestros»

Sergi Guilló Barceló (Elche, 23 de mayo de 1991) es el actual entrenador de la SD Huesca, equipo que ha cogido este pasado verano tras una carrera ascendente que comenzó en las categorías inferiores del Elche; de ahí pasó a las del Orihuela y la del Murcia hasta que en diciembre de 2023 fue nombrado primer entrenador del Orihuela, logrando una espectacular remontada que llevó al equipo alicantino desde los puestos de descenso hasta la cuarta posición, clasificándolo para el 'play off' de ascenso a Primera RFEF. Antes de recalar en El Alcoraz estuvo en la Asociación Deportiva Mérida, donde también realizó una gran campaña, terminando en la cuarta plaza y disputando la promoción de ascenso a Segunda División. Según la web del conjunto altoaragonés, Sergi Guilló es un entrenador joven, con una propuesta futbolísitca valiente, dinámica y atractiva.

Este viernes, antes de emprender viaje a Cádiz, el técnico ilicitano analizó lo que puede ser el encuentro en Carranza y demostró confiar en sus jugadores. «El equipo está siendo fiable y ahora queremos seguir creciendo, dando pasos y desde la victoria te ayuda más. Confío en que el equipo va a hacer un gran partido en Cádiz. Sabemos lo que nos está faltando, sabemos lo que hacemos bien», comentaba de inicio.

El entrenador del Huesca tenía palabras para el Cádiz. «Sus partidos son parecidos a los nuestros, juegan con resultados ajustados, es un equipo que sabe muy bien lo que hace. Tiene jugadores muy desequilibrantes y defensivamente está encajando poco. Vamos a un estadio con una afición brutal pero es donde tenemos que dar un paso más de personalidad».

El Huesca acaba de ganar 2-1 al Burgos para conseguir tres puntos que lo sitúan en la sexta plaza con trece puntos, dos menos que los amarillos. «Somos conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando no estemos tan brillantes con el balón, tenemos que hacer de menos al rival», señalaba sobre la parcela táctica Guilló.

«La plantilla está bien, hemos hecho una muy buena semana para asimilar más aspectos del juego. Me está dejando muy contento y creo que vamos a hacer un buen partido», mencionaba sobre la semana de entrenamientos del equipo.

«Sabemos el perfil de partido que tenemos que realizar, tenemos que adaptarnos rápido durante el encuentro», insistía sobre el partido en Carranza antes de resumir lo que va de temporada. «Son dos meses de competición, creo que estamos donde merecemos en la clasificación. Los puntos que hemos conseguido, ayudan a que vaya todo con más calma», finalizaba Guilló.