El UCAM, primer obstáculo del Cádiz CF en la Copa del Rey

El UCAM, equipo del Grupo IV de la Segunda RFEF, será el rival del Cádiz CF en la primera ronda de la Copa del Rey en una primera eliminatoria que se jugará a partido únicoentre el 28 y el 30 de octubre.

Esta ronda copera se ubicará en el calendario entre las salidas del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion a Granada (sábado 25 de octubre a las 18.30 horas) y Andorra (domingo 2 de noviembre a las 14.00 horas).

La gran novedad en el sorteo era el condicionante por proximidad geográfica. Todo ello gracias a una petición de los clubes profesionales que ha aceptado la RFEF. El Cádiz CF, encuadrado en el Grupo III, ya sabía que tenía que jugar a domicilio y frente a un rival de categoría inferior.

Eliminado en tierras gaditanas por el Eldense en la pasada edición, el equipo de Gaizka Garitano inicia su nueva andadura en un 'Torneo del KO' que no contará con VAR en estas primeras rondas.

Así llega el UCAM a la eliminatoria

La escuadra murciana se encuentra situada actualmente en la zona media del Grupo IV de la Segunda RFEF (donde también compiten Xerez CD y Xerez DFC) con seis puntos después de una victoria, tres empates (el último 2-2 en Almendralejo ante el Extremadura) y una derrota. Ocupa la novena posición de la clasificación.

Entrenado por el granadino Germán Crespo, el UCAM cuenta en sus filas con jugadores como el uruguayo Facundo (ex Balona) en la portería, el central Fer Román (ex Atlético Sanluqueño), el mediapunta algecireño Ñito González y el veterano delantero Dani Aquino (exjugador del extinto San Fernando CD), entre otros.

Un rival al que el Cádiz CF ya se ha medido en ocho ocasiones en la competición oficial (seis en Segunda B y dos más en Segunda). El balance es desalentador para el Cádiz CF, que únicamente ha vencido una vez al UCAM. Los universitarios han ganado en tres ocasiones y otras cuatro veces terminaron los enfrentamientos en tablas.