El Cádiz CF conoce hoy a su rival en la primera ronda de la Copa del Rey: así son las condiciones del sorteo

El Cádiz CF conocerá hoy a su rival en la primera ronda de la Copa del Rey. Será en una ceremonia que dará comienzo a las 13.00 horas y será retransmitida por Teledeporte y los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esta primera ronda contará con la presencia de 112 equipos en los bombos (56 cruces), manteniéndose el privilegio de los cuatro clasificados para la Supercopa de España (Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic) de estar exentos de participar hasta los dieciseisavos de final.

A todo esto se añade un condicionante geográfico para los emparejamientos de una primera eliminatoria que se jugará entre el 28 y el 30 de octubre, entre las salidas del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion a Granada (sábado 25 de octubre a las 18.30 horas) y Andorra (domingo 2 de noviembre a las 14.00 horas).

Hasta seis categorías del fútbol español estarán representados en la primera ronda de la Copa del Rey. Se mantiene el criterio de emparejar a los más modestos con los de mayor categoría en la medida de lo posible. De esta manera, los diez equipos clasificados de categorías regionales tienen asegurado un equipo de Primera a excepción de Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic, exentos de participar hasta dieciseisavos.

La gran novedad en el sorteo de las dos primeras rondas es el condicionante por proximidad geográfica. Todo ello gracias a una petición de los clubes profesionales que ha aceptado la RFEF. Así pues se dividirán en grupos geográficos, respetando siempre que los más pequeños se enfrenten con los más grandes.

Hoy se celebra el sorteo de la Copa del Rey. EFE

¿Quién puede ser el rival del Cádiz CF?

El Cádiz CF, que fue eliminado en tierras gaditanas por el Eldense la temporada pasada, es el único representante de la provincia de Cádiz en este sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey y está encuadrado en el Grupo 3. Jugará la primera eliminatoria a domicilio y a partido único. Ahora bien, los escenarios tienen que cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF para dichas instalaciones. No habrá VAR en estas primeras rondas.

Su rival será uno de los siguientes equipos: Eldense, Cartagena, Real Murcia, Antequera, Juventud de Torremolinos (Primera RFEF); Torrent, La Unión Atlético, UCAM, Atlético Antoniano, CD Estepona, Puente Genil, Lorca Deportiva y Real Jaén (Segunda RFEF).

En ningún caso será una escuadra del fútbol profesional (Primera y Segunda) ni de Regional (Los Garres, Maracena y Atlético Palma Río). Estos últimos porque jugarán antes equipos de Primera.

De los clubes de Tercera RFEF (CD Roda, Ciudad de Lucena y Cieza) y clasificados desde la Copa RFEF (Orihuela y Toledo) pueden ser sus contrincantes los que no sean adversarios de alguno de los equipos de Primera encuadrados en este Grupo III.

El Eldense eliminó al Cádiz CF en la Copa del Rey la temporada pasada. FRANCIS JIMÉNEZ

¿Cuáles con los grupos geográficos para la Copa del Rey?

GRUPO I

- Primera: Celta, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Real Oviedo.

- Segunda: Valladolid, Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural y Deportiva Leonesa.

- Primera Federación: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Real Avilés y Arenas.

- Segunda Federación: Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Sámano, Atlético Astorga y Náxara.

- Tercera Federación: Caudal Deportivo, CD Tropezón, Portugalete y Atlético Tordesillas.

Copa RFEF: Ourense.

Regional: Getxo, Puerto de Vega y SD Negreira.

GRUPO II

- Primera: Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona.

- Segunda: Huesca, Zaragoza y Andorra.

- Primera Federación: Nástic, Tarazona, Teruel, Europa y Sabadell.

- Segunda Federación: Utebo, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus, Poblense, Mutilvera y Ebro.

- Tercera Federación: Constancia y Valle de Egüés.

- Copa RFEF: Atlético Lleida.

- Regional: Sant Just y Sant Jordi.

GRUPO III

- Primera: Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche.

- Segunda: Almería, Granada, CÁDIZ CF, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta.

- Primera Federación: Eldense, Cartagena, Real Murcia, Antequera y Juventud de Torremolinos.

- Segunda Federación: Torrent, La Unión Atlético, UCAM, Atlético Antoniano, CD Estepona, Puente Genil, Lorca Deportiva y Real Jaén.

- Tercera Federación: CD Roda, Ciudad de Lucena y Cieza.

- Copa RFEF: Orihuela y Toledo.

- Regional: Los Garres, Maracena y Atlético Palma Río.

GRUPO IV

- Primera: Rayo Vallecano y Getafe.

- Segunda: Leganés y Las Palmas.

- Primera Federación: Tenerife, Mérida, Guadalajara, Cacereño, Talavera y UD Ibiza.

- Segunda Federación: Rayo Majadahonda, Navalcarnero, Alcalá, CD Extremadura y Quintanar del Rey.

- Tercera Federación: San Fernando y Azuaga.

- Regional: Yuncos e Inter Valdemoro.

¿Cuándo se celebran las rondas de la Copa del Rey?

- Primera Ronda: 28-29-30 de octubre de 2025.

- Segunda Ronda: 2-3-4 de diciembre de 2025.

- Dieciseisavos de Final: 16-17-18 de diciembre de 2025.

- Octavos de Final: 13-14-15 de enero de 2026.

- Cuartos de final: 3-4-5 de febrero de 2026.

-Semifinales: 10-11-12 de febrero de 2026 (ida) y 3-4-5 de marzo de 2026 (vuelta).

-Gran Final: 25 de abril de 2026.