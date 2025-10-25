El Cádiz CF se adapta a la realidad (0-0)

No pasa el Cádiz CF por su mejor momento de la temporada, pero al menos esta vez sumó, amarró su punto. Ya venía avisando Gaizka Garitano que no es su equipo un claro e indiscutible candidato al ascenso. Hay muchos más peleando por estar ahí y los suyos lo intentarán, pero van a tener que sufrir en cada encuentro.

El ritmo de puntuación del Cádiz CF ha bajado, aunque también es normal. Su inicio liguero fue excelente y sorprendente y ahora toca adaptarse a la realidad, esa que dice que los gaditanos no deben sufrir como el año pasado, pero en ningún momento van a pasearse. Todo punto que entre en el bolsillo es bueno.

Pacheta repetía once titular (incluido el excadista Rubén Alcaraz) y Gaizka Garitano movía algo la alineación de su equipo. Finalmente no pudo estar Álvaro García Pascual ni en la convocatoria, por lo que el técnico vasco optó por Dawda Camara por delante de Roger Martí como sustituto del malagueño. Otro de los cambios era la vuelta de Mario Climent por Raúl Pereira en el lateral izquierdo. Pero el más sorprendente fue la entrada de José Antonio de la Rosa para dejar como recambio al georgiano Iuri Tabatadze, que estuvo más ausente que de costumbre ante el Burgos. Quien sí continuó de inicio fue Álex junto a Sergio Ortuño.

Con hambre empezó el Granada, comandado desde la medular por Rubén Alcaraz, que recordaba más al de sus primeros años en el Cádiz CF que al de los últimos tiempos, apagado y bloqueado. Así el equipo nazarí intentó entrar por una y otra banda hasta que encontró el gol. Lo marcó Pau Casadesús a los cinco minutos, pero los amarillos habían trabajado bien el fuera de juego y el lateral se quedó sin premio al ser anulado. Susto para empezar.

Eso no calmó a un Granada que empezó mordiendo a un Cádiz CF al que le costaba tener el balón en los pies. La confianza de los cinco últimos encuentros sin perder jugaba a favor de los locales, pero eso no impedía que el equipo gaditano se dejara ver arriba en algún lance. Como el que se inventó Ontiveros con un centro de dulce al que no llegaron por poco ni Dawda Camara ni De la Rosa. El malagueño había cogido la banda izquierda, pasando el onubense a la derecha, con Suso, dueño y señor del balón parado cadista, con libertad tras el punta.

Un latigazo del central ghanés Oscar Naasei desde su casa hizo levantarse a los aficionados de los asientos. No muy lejos se quedó de ver puerta. La réplica desde esa distancia fue de Sergio Ortuño, aunque Luca Zidane respondió bien al disparo centrado del centrocampista visitante. Poco a poco iba asentándose el equipo de Gaizka Garitano.

A Iza le tocaba sufrir con Souleymane Faye, ese jugador al que Cala tanteó el pasado verano. Pero no era la única amenaza para el portuense, que tuvo que hacer frente alguna vez a Alemañ, quien puso un balón de oro pasada la media hora para que Álex Sola, con todo su favor, lo enviase a las nubes. La acción llegaba justo después de un remate alto de Manu Lama con la testa en un saque de esquina. Se demostraba que al Granada le suele costar marcar las ocasiones que tiene, aunque no sean muchas.

Fue entonces cuando llegó la respuesta mas clara del Cádiz CF. Fue con una falta en el vértice del área que terminó lanzado Ontiveros (también pudo ser Suso), topándose con el travesaño tras superar a Luca Zidane. Ahí sí estuvo cerca el gol.

La penúltima del primer tiempo fue para Jorge Pascual, pero el delantero cruzó el esférico en exceso. Bien pudo tenerla Suso, pero su intento en otro golpe franco se estrelló en la barrera. Su insistencia le llevó a poner un centro que Iker Recio remató alto para así poner fin al asalto inicial.

Centrales imperiales

No muy bien empezó la segunda mitad para el Cádiz CF. Un error de Víctor Aznar en la salida de balón dio la oportunidad de rematar a Álex Sola, primero, y Rubén Alcaraz, después. Afortunadamente estuvieron atentos y rápidos Kovacevic e Iker Recio, quienes tan buena pareja de centrales forman. A continuación el testarazo de Manu Lama, que se las llevaba todas por arriba, se iba lejos de la portería. Y mucho más cerca de entrar se quedó el remate picado de cabeza de Rubén Alcaraz. El guardameta del Cádiz CF ya estaba batido.

El Granada volvía a salir mejor después del intermedio ante un Cádiz CF que no terminaba de conectarse. Garitano captó el mensaje y dio entrada a Moussa Diakité y Tabatadze por Álex y Ontiveros. Si algo cambió es que el Cádiz CF ahora tenía sobre el césped a uno de esos jugadores que no se las piensa. El georgiano buscó puerta cada vez que pudo. Eso sí, no con demasiado acierto.

El que no bajaba ni un segundo el nivel era Iker Recio, que evitaba el gol en un remate franco de Jorge Pascual. El zaguero celebraba su acción como si de una victoria se tratase. Así también se ganan puntos. Daba igual que fuese él o Bojan. Ambos estaban pletóricos, tal y como demostró el balcánico para tapar un intento de Faye.

Granada CF 0 Cádiz CF 0 Ficha Técnica Granada CF: Luca Zidane; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar Naasei, Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ (Gadnidze, 79'); Álex Sola (Rodelas, 66'), Souleymane Faye y Jorge Pascual (Pablo Sáenz, 79').

Luca Zidane; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar Naasei, Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ (Gadnidze, 79'); Álex Sola (Rodelas, 66'), Souleymane Faye y Jorge Pascual (Pablo Sáenz, 79'). Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza (Jorge Moreno, 69'), Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Sergio Ortuño, Álex (Moussa Diakité, 54'); De la Rosa (Yussi Diarra, 69'), Suso, Ontiveros (Iuri Tabatadze, 54'); y Dawda Camara (Roger Martí, 81').

Víctor Aznar; Iza (Jorge Moreno, 69'), Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Sergio Ortuño, Álex (Moussa Diakité, 54'); De la Rosa (Yussi Diarra, 69'), Suso, Ontiveros (Iuri Tabatadze, 54'); y Dawda Camara (Roger Martí, 81'). Árbitros: Gorka Etayo Herrero, del colegio vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Iván Caparrós Hernández, árbitro del colegio valenciano. Vieron la cartulina amarilla los locales Jorge Pascual y el entrenador Pacheta, y los visitantes Iker Recio y Yussi Diarra.

Gorka Etayo Herrero, del colegio vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Iván Caparrós Hernández, árbitro del colegio valenciano. Vieron la cartulina amarilla los locales Jorge Pascual y el entrenador Pacheta, y los visitantes Iker Recio y Yussi Diarra. Incidencias: Gran entrada en el Estadio de Los Cármenes, con una notable presencia de seguidores del Cádiz CF en las gradas del recinto nazarí. Duelo andaluz con un excelente ambiente.

La mala noticia llegaba cuando Iza pedía el cambio por molestias musculares en el 69'. Jorge Moreno entraba como recambio al mismo tiempo que Yussi Diarra sustituía a De la Rosa. Poco después veía Iker Recio la amarilla y tampoco estará en Andorra, donde el entrenador del Cádiz CF tendrá que inventarse otra defensa.

Suso tuvo el 0-1 y Oscar Naasei el 1-0 en otra jugada a balón parado en la que volvió a sufrir el Cádiz CF. Pero a partir de ahí el encuentro se fue enfriando.

Lo último que intentó Gaizka Garitano fue el cambio de delantero con Roger Martí por Dawda Camara, pero fue más de lo mismo. Todo quedó en tablas, con un punto más y la recuperación defensiva por bandera, aunque con menos efectivos para la cita en Andorra.

90'+4' 90'+3' 90'+3' 90'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido. 89' 89' 89' 88' 88' 87' 84' 83' 83' 82' 82' 82' 80' 80' 77' 76' 75' 75' 75' 74' 74' 74' 73' 72' 72' 72' 71' 70' 70' Se reanuda el partido. 69' El juego está detenido debido a una lesión Iza Carcelén (Cádiz). 67' 67' 67' 67' 64' 63' 63' 62' 62' 61' 60' 58' 58' 57' 56' 56' 55' 55' 54' 54' 54' 51' 51' 50' 49' 49' 47' 46' 46' 45'+1' 45'+1' 45'+1' 45' El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido. 45' 45' 44' 44' 42' 42' 41' 41' 41' 41' 40' 40' 39' 38' 37' Javi Ontiveros (Cádiz) remata poste, remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada de libre directo. 36' 36' 35' 33' 33' 33' 32' 31' 29' Se reanuda el partido. 28' El juego está detenido debido a una lesión Baïla Diallo (Granada). 27' 27' 25' 25' 24' 24' 18' 17' 16' 13' 13' 11' 10' 10' 9' 7' 5' 4' 3' 2' 2'