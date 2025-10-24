Álvaro García Pascual, la gran duda del Cádiz CF en Los Cármenes

Tres encuentros tiene que afrontar el Cádiz CF en los próximos días y los tres son a domicilio. Dos de LaLiga Hypermotion frente a Granada y Andorra, y el restante de la Copa del Rey en Murcia ante el UCAM a partido único.

El primero de esos envites tendrá lugar este sábado a las 18.30 horas en el Estadio Los Cármenes de la capital granadina. Allí llega el Cádiz CF con todos los jugadores citados salvo Fali, lesionado de larga duración. Tal es así que Alfred Caicedo también se ha recuperado.

La gran incógnita, eso sí, es la presencia de Álvaro García Pascual en el once titular. Hasta la fecha es el delantero centro indiscutible para Gaizka Garitano, pero terminó el pasado lunes con molestias físicas la cita liguera ante el Burgos y ahora es seria duda frente al Granada.

La Copa del Rey abre las puertas

«Nos llegan los tres encuentros cuando más gente tenemos disponibles. Ahora está la gente en dinámica y no es un problema que tengamos que afrontar tres encuentros», señalaba el entrenador del Cádiz CF. Y asimismo apostillaba: «Es una oportunidad para que juegue todo el mundo y la gente se vaya ganando el sitio».

Eso sí, con prioridad para LaLiga, donde Gaizka Garitano ya tiene el bloque formado, y pruebas en la Copa del Rey ante un adversario de menor entidad. Será ahí cuando los menos habituales tengan que ganarse el puesto.