Las notas del Granada - Cádiz

Nueva portería a cero y buen punto el sumado por el Cádiz en su visita al Granada. Los de Gaizka Garitano completaron una positiva actuación colectiva, aunque dejaron muchas dudas en lo que a producción ofensiva se refiere. El técnico vasco utilizó jugadores como Suso, Ontiveros, de la Rosa, Dawda Camara, Tabatadze, Álex Fernández o Sergio Ortuño, y el equipo no fue capaz de generar una oportunidad clara más allá de un disparo al larguero de Ontiveros en el primer tiempo y algún tiro lejano.

Garitano incorporó dos novedades en el once inicial, dando entrada a José Antonio de la Rosa por Tabatadze y a Dawda Camara por el lesionado Álvaro García Pascual. Además, el técnico movió el banquillo rápidamente en el segundo tiempo. Fue ahí cuando participaron jugadores como Diakité, Tabatadze, Yussi Diarra, Roger Martí y Jorge Moreno, que entró por el lesionado Iza Carcelén.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable Siempre que se consigue una portería a cero es una gran noticia para el guardameta. Solventó muy bien el trabajo que tuvo y transmitió seguridad bajo palos. De momento, inamovible en el once. En Copa podría llegar la oportunidad de David Gil. Iza Carcelén Suficiente Partido tremendamente complicado para el lateral portuense. Sufrió muchísimo defendiendo a Fayé, y fue víctima de la velocidad del extremo. También le ganó en otras acciones. Tuvo que ser sustituido por lesión y ahora habrá que ver qué alcance tiene y cuando volverá a estar disponible. Bojan Kovacevic Notable La pareja de centrales fue de las noticias más positivas del Cádiz en Granada. El central balcánico, que venía de un partido gris ante el Burgos, recuperó las buenas sensaciones, protagonizó acciones defensivas correctas y se mostró muy fuerte en el juego aéreo. Iker Recio Notable Completó un encuentro muy sólido y contundente. Realizó un corte providencial para evitar un disparo manifiesto. Vio la quinta cartulina amarilla y no estará disponible para Garitano en el duelo ante el Andorra. Mario Climent Bien Es una obviedad que no estamos viendo la mejor versión del lateral alicantino. En la primera parte se dejó ver por la zona de ataque, y en la segunda fue uno más en el gran trabajo realizado por el equipo para lograr un valioso punto en la ciudad nazarí. Álex Fernández Suficiente El de Alcalá de Henares repetía en el doble pivote junto a Sergio Ortuño. Capaz de dotar de tranquilidad con la pelota al equipo cuando los amarillos disfrutaban de la posesión. Bien en lo posicional y menos presente en las disputas. Fue sustituido al inicio del segundo tiempo. Sergio Ortuño Notable De los mejores del conjunto amarillo en el Nuevo Los Cármenes. Sacrificio y compromiso en lo defensivo, y de los más lúcidos en la circulación de balón a la hora de atacar. Abarcó muchísimo terreno de juego, lo intentó desde lejos y demuestra que es un pilar importante para Garitano. Ontiveros Bien Partido intermitente del marbellí. Fue titular, aunque esta vez partiendo desde el costado izquierdo. Sirvió un centro muy peligroso que casi entra y disparó una falta que estrelló en el larguero. De la Rosa Bien Fue la gran sorpresa en el once de Gaizka Garitano. Actuó por la banda derecha y estuvo participativo y enérgico. Es un jugador fundamental para el técnico para dotar de equilibrio y trabajo al bloque. Suso Bien En esta ocasión actuó como mediapunta y, aunque apareció entre líneas y trató de generar amenaza, no encontró el último pase. Le faltó un mejor contexto ofensivo. Intentar, como siempre, no se cansó de hacerlo. Dawda Camara Bien Primera titularidad del delantero cedido por el Girona debido a la lesión de Álvaro García Pascual. Demostró que puede ser un jugador aprovechable porque no dio un balón por perdido y es una buena referencia. Eso sí, no tiene la claridad en el juego que tiene el malagueño. Tabatadze Notable El equipo notó la entrada del extremo georgiano porque aportó energía, implicación e iniciativa. Tuvo un disparo claro que se le marchó arriba. Moussa Diakité Suficiente Entró al comienzo de la segunda mitad porque Garitano quiso cambiar el perfil del acompañante de Ortuño en la medular. Ofreció potencia física, aunque tuvo algunas imprecisiones y desconexiones. Aún así, el Cádiz lo echa de menos cuando no está. Jorge Moreno Suficiente Tuvo que subsanar la lesión de Iza Carcelén y actuar como lateral derecho en el tramo final. Podría ser titular en el próximo encuentro liguero contra el Andorra por la lesión del portuense y la sanción a Iker Recio. Yussi Diarra Bien Lo cierto es que su entrada le sentó bien al equipo porque dio mucho oxígeno en la banda izquierda y aportó frescura. De hecho, le cayó un balón en la última del partido que, si llega a coger portería, se convierte en el tanto de la victoria. Roger Martí Suficiente Tuvo algunas minutos para sustituir a Dawda Camara. No tuvo apenas incidencia en el encuentro.

