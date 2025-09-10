La Diputación de Cádiz destina más de un millón de euros deportistas, clubes y asociaciones de la provincia

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos del «acuerdo de colaboración» firmado entre el Cádiz CF y la Diputación Provincial, a través del Patronato de Turismo, por el que la entidad presidida por Manuel Vizcaíno recibirá más de cuatro millones de euros (4.356.000 euros -IVA incluido- para ser exactos) repartidos en los próximos cinco años. La «promoción del destino turístico provincia de Cádiz» fue la razón del acuerdo.

Ese reparto de la anualidad de la Diputación de Cádiz al Cádiz CF para el periodo entre los años 2025 y 2029 comprende 272.250 euros para 2025, 1.089.000 euros para 2026, 2027 y 2028, en cada año, y 816.750 euros para 2029.

La gran sintonía entre los dirigentes cadistas Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras con el responsable de Turismo de la Diputación Provincial y alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, es de sobra conocida, por lo que las negociaciones para este renovación del acuerdo no debieron ser muy complicadas. Un acuerdo que fue anunciado recientemente en el Estadio del Cádiz CF.

Al mismo tiempo, la Diputación de Cádiz también ha adjudicado ayudas por un total de 1.144.497,55 euros para deportistas individuales, clubes y asociaciones de la provincia gaditana. Se resuelve así de forma definitiva la convocatoria anual de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Deportes de la institución provincial, adscrito al Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía y con el vicepresidente segundo, Javier Vidal (La Línea 100 x 100), al frente.

Tres líneas de ayudas

La convocatoria cuenta con tres líneas de ayudas diferenciadas. La primera es la destinada a deportistas individuales de la provincia de Cádiz, no profesionales, que participen en eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional, incluidos dentro del calendario oficial de la federación correspondiente. En este caso se han concedido subvenciones por valor de 99.976,72 euros para un total de 110 deportistas.

La siguiente línea es la destinada a clubes y asociaciones deportivas de la provincia de Cádiz para la organización o participación en competiciones deportivas oficiales de carácter federado, no profesionales de ámbito provincial, autonómico y nacional. En este apartado el listado contiene un total de 166 beneficiarios, que obtienen ayudas cuyo valor máximo llega a los 3.000 euros. La suma de todos los importes asciende a 483.440,28 euros.

Por último, el Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz ha concedido 561.080,55 euros en ayudas a clubes deportivos no profesionales de la provincia de Cádiz para su participación en ligas oficiales de ámbito nacional en categoría sénior o absoluta, tanto masculina como femenina. Esta cuantía se divide entre 38 entidades beneficiarias.

El listado completo con las ayudas concedidas y la resolución de las solicitudes desestimadas se puede consultar en el Tablón de Anuncios digital de la Diputación Provincial de Cádiz.

Asimismo hay que recordar que el presupuesto que el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía ha destinado en la anualidad 2025 a esta convocatoria de subvenciones conlleva un incremento del 52 por ciento respecto a la cantidad del año anterior.