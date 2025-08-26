El Cádiz CF presenta este miércoles su nuevo acuerdo con Diputación

Este miércoles, el Cádiz CF y la Diputación Provincial presentarán en sociedad el nuevo acuerdo de colaboración entre el club capitalino y el Patronato de Turismo, que ha aprobado un contrato de más de cuatro millones de euros de patrocinio a la entidad que preside Manuel Vizcaíno.

Como ya se informó durante este verano, el Cádiz CF va a recibir 4.356.000 euros (IVA incluido) repartidos en los próximos cinco años por la «promoción del destino turístico provincia de Cádiz».

El reparto de la anualidad de la Diputación al Cádiz CF para el periodo entre 2025 y 2029 comprende 272.250 euros para 2025, 1.089.000 euros para 2026, 2027 y 2028, en cada año, y 816.750 euros para 2029.

La gran sintonía entre los dirigentes cadistas Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras con el responsable de Turismo y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, es de sobra conocida, por lo que las negociaciones para este renovación del acuerdo no han debido ser muy complicadas.

El acto de presentación será en la sala de prensa del estadio Carranza.

