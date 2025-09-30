Nueva iluminación para el Estadio José del Cuvillo, en El Puerto

Nuevos focos para el Estadio José del Cuvillo, en El Puerto de Santa María.

La remodelación del Estadio José del Cuvillo continúa. Si a principios del mes de abril se inauguró la renovada Tribuna del coliseo racinguista, ahora llega la hora de una nueva fase.

Fue el pasado mes de octubre cuando se iniciaron las obras de remodelación del vetusto estadio portuense. El objetivo inmediato era retirar la cubierta de la Tribuna, grada principal de un recinto inaugurado en 20 de agosto de 1972. Hace ya más de medio siglo. Y así fue.

Más de cinco meses se prolongaron en el tiempo unas obras de remodelación que iban a culminar antes. Sin embargo, la meteorología adversa evitó que se cumplieran los plazos.

El deplorable estado de la Tribuna del Estadio José del Cuvillo antes de su remodelación. ANTONIO VÁZQUEZ

Finalmente fue inaugurada por Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, y allí ya pudo disfrutar el racinguismo del reciente ascenso del Racing Club Portuense a la División de Honor, categoría en la que ahora compite.

Fue ya avanzado el verano cuando se colocaron los nuevos asientos numerados en la nueva tribuna del Estadio José del Cuvillo y se renovaron los vestuarios. Justo entonces, en el XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto, se colocaba una plaza de agradecimiento a la labor del alcalde portuense.

Reconocimiento al alcalde portuense Germán Beardo en el Estadio José del Cuvillo. A. V.

Más novedades

Ahora Germán Beardo anuncia la nueva fase de remodelación del Estadio José del Cuvillo.

La principal novedad es la instalación de nueva luminaria de categoría 2, homologada para competiciones nacionales, con 20 focos LED de 1.200 W distribuidos en cuatro torretas, permitiendo jugar partidos también de tarde y noche. Esta reclamación histórica ya está en marcha después de muchísimos años con deficiencias en este sentido.

También se instalará en los próximos días un nuevo marcador electrónico, que ya ha llegado al feudo racinguista.

Todo ello sin olvidar que se renovarán los cuartos de baño, se llevará a cabo una reforma del interior de la tribuna principal y se mejorará de la zona delantera de los banquillos.

Posteriormente, en las siguiente fases, se abordarán el cerramiento de la cubierta de la Tribuna, los nuevos graderíos en Preferencia, Fondo Norte y Fondo Sur para que el Estadio José del Cuvillo llegue a una capacidad total estimada de 7.000 espectadores. Se espera que esté listo en los próximos tres años.