El Racing Club Portuense cierra una temporada de matrícula de honor

El Racing Club Portuense continuó este miércoles con las celebraciones del ascenso a la División de Honor de Andalucía que consiguió el pasado domingo ante el Arcos CF, con remontada y prórroga incluida, en un Estadio José del Cuvillo hasta la bandera.

El doblete del goleador Javi Tamayo y el gol de bellísima factura de Adri Romero hicieron posible un salto de categoría muy especial para un equipo que ha llegado a estar varios años sin competir en la última década. Ahora, ya de vuelta, sigue encadenando ascensos. Este último a la sexta categoría del balompié nacional, quedando todavía lejos el tercer escalón del fútbol español, que es su tope y desde el que en dos ocasiones estuvo cerca de acceder a Segunda.

Pero este ascenso tiene un significado especial porque se ha vuelto a recuperar un sentimiento que estaba dormido en la 'Ciudad de los Cien Palacios'. La conexión con El Puerto ha vuelto y ya se percibe una recuperación de la identidad que parecía perdida.

El Racing Club Portuense fue recibido en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. A. V.

Si el pasado domingo la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Primero en un repleto Estadio José del Cuvillo y después en la Plaza de la Noria, lugar habitual de las celebraciones racinguistas, este miércoles continuaba la celebración rojiblanca.

Todo comenzaba con una 'Rúa de los campeones' que recorrió El Puerto con los protagonistas en un autobús descapotable. No fue hasta las 20.00 horas cuando hicieron acto de presencia en la Plaza Peral para ser recibidos posteriormente en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el alcalde portuense Germán Beardo y el edil de Juventud y Deportes José Ignacio González Nieto. Allí, desde el balón principal del Consistorio portuense, mostraron el trofeo de campeón de la Primera Andaluza.

La retirada del capitán

Desde el balcón del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María fueron aclamados y vitoreados por los seguidores racinguistas que se dieron cita en la Plaza Peral. El primero en hablar fue el capitán Álex Colorado, que levantó la copa de campeón de la Primera Andaluza junto al alcalde Germán Beardo.

El veterano centrocampista, que ya supera los 40 años de edad, anunció su retirada del fútbol. Pero no se marchó sin antes agradecer la labor de la junta directiva del club. «Se han dejado la vida y lo que no es la vida por hacernos sentir como jugadores profesionales y desde que llegaron los nuevos propietarios (comandados por Daniel López Ramos, que también estuvo presente en la celebración) el cambio ha sido radical. Espero que sigan con esa ilusión y que la temporada que viene no debe ser sólo para mantener la categoría. Este club y esta ciudad deben ir hacia arriba», señaló el jerezano, que agradecía el eterno apoyo de la Grada de Animación.

El alcalde Germán Beardo y el capitán Álex Colorado levantan la copa de campeón de Primera Andaluza en presencia del entrenador racinguista Juanjo Durán. A. V.

Después tomaron la palabra el entrenador Juanjo Durán y el presidente Jesús Rodríguez, quienes agradecieron también el trato de los nuevos propietarios y del Ayuntamiento portuense, con Germán Beardo a la cabeza. Un primer edil que se sumó a los festejos desde el balcón y dejó un mensaje claro al racinguismo: «Es el primer escalón de la escalera que tenemos que subir».

Asimismo, los aclamados delanteros Fran Jiménez y Javi Tamayo también tuvieron sus minutos de gloria. Fue antes de marchar hacia la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros para hacer una ofrenda a la Virgen de los Milagros, Patrona de El Puerto de Santa María, a la que visitan al inicio de la temporada. Allí fueron recibidos por el párroco Don Antonio Sebastián Sabido Salguero.

Ofrenda floral a la Virgen de los Milagros, Patrona de El Puerto de Santa María. A. V.

Para finalizar la jornada, los héroes del ascenso del Racing Club Portuense se dirigieron hacia el Restaurante Bar Jamón para celebrar la proeza con una cena. Así llega el final de una temporada de matrícula de honor.