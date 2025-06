El recado del presidente del Arcos al alcalde de El Puerto

Racing Club Portuense y Arcos CF disputaron el pasado domingo el encuentro definitivo de la Fase de Ascenso a la División de Honor, una cita que culminó con el ascenso del equipo racinguista tras superar, no sin antes pasar por la prórroga a un gran y digno adversario que puso las cosas muy difíciles durante toda la eliminatoria.

El Arcos, que consiguió ganar 1-0 en el encuentro de ida celebrado en el Estadio Antonio Gallardo una semana antes, también se colocó con ventaja al empezar el encuentro de vuelta en el Estadio José del Cuvillo. Porrúa, que había marcado el gol de la victoria en Arcos desde el punto de penalti, también adelantó a los serranos en El Puerto de Santa María.

Sin embargo, el Racing Portuense empató la eliminatoria en una gran segunda mitad gracias a los goles de Javi Tamayo y Adri Romero. Esto dio lugar a una prórroga en la que, aunque el 2-1 era suficiente para los rojiblancos al ser campeones de la Primera Andaluza, el Racing apuntilló al Arcos con el tercer gol, obra de nuevo del delantero jerezano Javi Tamayo (3-1).

El Racing Club Portuense ascendió a la División de Honor de Andalucía. FRANCIS JIMÉNEZ

Todo ello se vivió en un encuentro marcado por un ambiente espectacular en las gradas, con un lleno absoluto. Más de 4.000 espectadores en el Estadio José del Cuvillo, con la presencia de algo más de 400 seguidores del Arcos.

Más allá de los cánticos y piques entre unos y otros durante el encuentro, el respeto y la cordialidad entre ambas aficiones fue mutua al finalizar el encuentro. No se lamentaron incidentes al término de una cita que contó con un importante despliegue de efectivos de seguridad.

Una temporada demasiado intensa

Diferente, eso sí, fue la relación entre las juntas directivas de ambos clubes, historia que viene tras lo sucedido esta temporada, pues ambos equipos se han enfrentado en un total de seis ocasiones en distintas competiciones.

Si ya hubo roces por la venta de entradas en los partidos de ambas escuadras durante la temporada regular, durante la eliminatoria las aguas no se terminaron de calmar, aunque bien es cierto que los dos clubes pactaron un número de entradas para la afición visitante en cada encuentro de la eliminatoria. 300 localidades para los portuenses en Arcos y 300 localidades para los arcenses en El Puerto.

La polémica se desató después a través de las redes sociales. El Arcos pretendía comprar un mayor número de entradas debido al interés que existía en la localidad serrana de cara a este encuentro, pero el Racing Club Portuense anunció que el aforo estaba completo. Después de eso, el alcalde portuense Germán Beardo ofreció 500 entradas más para los habitantes de El Puerto de Santa María que quisieran acudir al encuentro. Lo hizo con un vídeo promocional que causó bastante revuelo en Arcos de la Frontera.

Javi Tamayo, delantero del Racing Club Portuense, celebra su primer gol al Arcos. FRANCIs JIMÉNEZ

Los vídeos del presidente del Arcos CF

Una vez terminado el encuentro, Miguel Orellana, abogado y presidente del Arcos, señalaba: «No ha podido ser. El Portuense creo que ha sido el merecido ganador de la eliminatoria y siendo justos, y tras ser el mejor equipo de la competición regular, su ascenso es merecido». Al tiempo que apostillaba: «Agradezco el comportamiento ejemplar de las aficiones de Arcos y Portuense».

Pero no todo fueran buenas palabras por parte del presidente del Arcos. «El comportamiento de los directivos del Portuense con la afición del Arcos fue lamentable. Los pusieron en la esquina más apartada, sin sombra y varias personas se desmayaron, teniendo que entrar una ambulancia. No pudieron acceder con bebidas y en el bar se agotó la venta muy pronto. Se trató a nuestra afición con la punta del pie, muy mal y no he visto nunca que una directiva de otro club nos trate así. Tienen una directiva pésima que nada tiene que ver con los portuenses. No está a la altura de la afición», puntualizaba Miguel Orellana en el vídeo.

«La solución por su parte fue darnos cuatro paquetes de botellas de agua para casi 500 personas», apostillaba.

Pero el presidente del Arcos CF no paró ahí y durante su intervención en las redes sociales dio a conocer un vídeo que tenía grabado antes de la celebración del encuentros y que asegura que no publicó en su momento para «no calentar el ambiente y así evitar incidentes».

Sus críticas fueron dirigidas a Germán Beardo, quien estuvo presente en el encuentro de ida en Arcos, sentándose en el palco. «El alcalde de El Puerto es el más impresentable que he conocido en muchos años. Tendréis que acabar con él. Echadlo de ahí porque no proyecta la imagen de una ciudad como El Puerto», indicaba.

E iba más allá: «Repito que es un auténtico impresentable. Lo digo varias veces y no lo voy a quitar de mi boca. Incitó a la violencia o algo muy parecido diciendo que los jugadores del Racing debían tener sangre en los ojos y que iban a la guerra. Tendría que haber apaciguado los ánimos».

El pasado domingo volvió a estar Germán Beardo en el palco, ahora en el del Estadio José del Cuvillo y ataviado con camiseta y bufanda del Racing Portuense, mientras que Miguel Orellana no se encontraba a su lado. Y volvía a atacar al primer edil portuense: «Eres un impresentable y se te ve a leguas el tipo de impresentable que estás hecho».

Germñan Beardo acudió al Racing Portuense - Arcos. FRANCIS JIMÉNEZ

La denuncia de Miguel Orellana

Pero Miguel Orellana, habitual en las redes sociales con sus vídeos, avisó a Germán Beardo: «He puesto una denuncia contra Germán Beardo por varios delitos. Ha utilizado instalaciones públicas para un fin de una entidad privada, también has discriminado a los aficionados del Arcos CF porque has pedido DNI y certificado de empadronamiento para acudir al estadio. La Justicia tendrá que actuar».

Una denuncia por supuestos delitos de prevaricación, discriminación y odio tras la distribución de entradas del partido Racing Portuense - Arcos.

Y fue más allá: «Le digo a los dirigentes de tu partido, el PP, tanto de Cádiz como de Andalucía que si no te cesan de tus cargos son cómplices de la discriminación. Eres un incompetente y no tienes conocimiento. Tu actuación está completamente fuera de lugar y la Justicia debe actuar».

Y todo ello teniendo en cuenta que Miguel Rodríguez, joven alcalde de Arcos de la Frontera, también es militante del Partido Popular (PP).

Miguel Rodríguez (PP) es el alcalde de Arcos de la Frontera. L. v.

Para terminar, el presidente del Arcos, que en su día fue candidato a decano del Colegio de Abogados de Cádiz, terminaba señalando: «La gente de El Puerto de Santa María es súper hospitalaria y siempre nos recibe bien. Tú no estás a la altura de ellos como alcalde y has intentado confrontar. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio».

La eliminatoria entre dos equipos que se dejaron todo sobre el rectángulo de juego todavía colea.