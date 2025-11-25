Cruz Roja alza la voz en Cádiz contra la violencia machista y lanza la campaña «No es normal»

La vicepresidenta provincial de Cruz Roja, Paola Machuca, ha reivindicado la necesidad de construir «una sociedad feminista, donde mujeres y hombres vivan en condiciones de equidad, respeto y libertad». Durante la lectura del manifiesto por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Machuca ha apelado a una ciudadanía que «no tolere la violencia, no justifique el abuso ni silencie a las víctimas».

La lectura se ha realizado de forma simultánea en la Oficina Provincial y en las distintas asambleas locales de la provincia, y ha dado paso a un minuto de silencio en memoria de las casi 40 mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de año en España. Personal y voluntariado de la institución humanitaria se han sumado a este gesto como muestra de apoyo y compromiso.

Desde la Unidad de Género de Cruz Roja han subrayado que este acto pretende recordar que «la violencia contra las mujeres nos interpela a todas y todos», reivindicando que la igualdad y el respeto deben ser «pilares fundamentales para construir una sociedad justa».

Campaña «No es normal»

La iniciativa forma parte del conjunto de acciones que Cruz Roja desarrolla en Andalucía para reivindicar un mundo libre de violencia hacia las mujeres y para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva. En esta línea, la entidad ha lanzado también a nivel estatal la campaña «No es normal», centrada en una de las formas más invisibilizadas de violencia de género: la violencia sexual dentro de la pareja, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

La campaña, que se difundirá mediante acciones en calle y en redes sociales, pone el foco en conductas que a menudo pasan desapercibidas: la presión para mantener relaciones sexuales, el chantaje emocional o la invasión de la intimidad digital. Prácticas que, según advierte la organización, suelen disfrazarse de «pruebas de amor» y no se identifican como violencia, lo que dificulta su detección y perpetúa el ciclo de abuso.

Además, Cruz Roja recuerda un dato estremecedor aportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 736 millones de mujeres en el mundo —casi una de cada tres— han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, violencia sexual fuera de la relación o ambas, al menos una vez en su vida.