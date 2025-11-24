Cádiz se une el 25N contra la violencia machista

Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, como forma de lucha y de poner el foco sobre un problema social, las instituciones de la provincia de Cádiz se suman a decir «no» a la violencia machista en una jornada que va a estar cargada de simbolismo, de recuerdo a las víctimas y de campañas de concienciación.

Cádiz: '16 días para recordar que son 365'

La plaza del Palillero será el lugar donde a las 12:00 horas se haga la lectura de un manifiesto por parte del Consejo Municipal de la Mujer de Cádiz.

Además, tras la conmemoración de este día, la Fundación Municipal de la Mujer junto con la Dirección General de Igualdad de la Universidad de Cádiz, en colaboración con el Consejo Municipal de la Mujer y diversas entidades sociales y académicas, iniciará la campaña '16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género', que se concretará del 26 de noviembre al 10 de diciembre.

El programa incluye conferencias, mesas redondas, talleres y actividades formativas en distintos centros universitarios y espacios municipales con el objetivo de visibilizar las múltiples formas de violencia machista y ofrecer herramientas para luchar contra la violencia machista como una tarea compartida durante todo el año.

San Fernando 'No es teatro'

San Fernando ha lanzado la campaña 'No es teatro'. A través de teatro, danza, conferencias, proyecciones y proyectos participativos, esta iniciativa busca poner en el centro a las víctimas y promover la reflexión sobre la violencia de género.

Este martes, el acto institucional contra la violencia de género se celebrará en el Centro de Congresos a las 12:00 horas. Este acto contará con la lectura de un manifiesto institucional en defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia machista. Amenizará el acto, como homenaje a la víctimas, la actuación de la artista isleña Lucía Baizán.

Asimismo, las representantes de las asociaciones de mujeres participarán con una intervención especial en la que interpretarán un romancero contra la violencia de género, sumando así una potente expresión artística y colectiva que refuerza el compromiso del Ayuntamiento y la comunidad con esta causa.

Minuto de silencio en El Puerto

El equipo de gobierno y la corporación municipal al completo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se concentrará a partir de las 12:00 en la plaza de Isaac Peral, frente a la puerta del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio.

También se encenderá una vela por cada víctima, como gesto simbólico de recuerdo y respeto, y como expresión de unidad frente a esta lacra social.

Además, desde el consistorio portuense se ha desarrollado en institutos la campaña 'El porno es violencia'. La campaña tiene como objetivo sensibilizar, con una mirada crítica, sobre los efectos del fenómeno de la pornosocialización, incidiendo en todo lo que la pornografía NO ES, para así reforzar una educación afectivo-sexual basada en el respeto, el consentimiento, la igualdad y la afectividad.

Puerto Real: Luto por las víctimas

En Puerto Real, a las 11:30 h se producirá una ofrenda floral y marcha reivindicativa desde el Bosque Violeta hasta la plaza Almudena Grandes, donde habrá una actividad de micro abierto. Participarán diferentes institutos, e intervendrán África Vázquez Iglesias y Sara Chanivet Doval al piano. Se ha pedido a la ciudadanía que asista vestida de negro en señal de duelo y denuncia.

A las 18:00 horas será el acto institucional en el Centro Cultural San José. Se presentará el spot publicitario, elaborado por Tele Puerto Real y protagonizado por mujeres voluntarias, con el objetivo de generar conciencia, educar y acompañar, en la prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres.

Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana también ha organizado junto a las asociaciones feministas distintos actos para este martes. Se inaugurará la exposición fotográfica 'Mujer, todos somos unas' en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. También, a las 10.30 horas en la plaza de las Bodegas se desarrollará la campaña 'Cajas que hablan', organizada por la Asociación de Mujeres Ágora Violeta en colaboración con el IES Fernando Quiñones y el IES Poeta García Gutiérrez.

A partir de las 11.00 horas se celebrará la Marcha contra las Violencias Machistas por las calles del centro de la ciudad, organizada por la Delegación de la Mujer, con salida en la Plaza Mayor y final en la plaza de las Bodegas.

Otros

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, participará en la lectura del manifiesto institucional a partir de las 11:15. También asistirá el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón y la coordinadora provincial del IAM, Blanca Merino.

En subdelegación, el acto conmemorativo empezará a las 10:00 horas. Consistirá en la lectura de los nombres de las víctimas que la violencia machista se ha cobrado este año en España. A continuación, se leerá un texto institucional contra la violencia sobre las mujeres y se guardará un minuto de silencio.

A continuación, representantes de entidades e instituciones públicas colocarán una «pieza de puzle» en el lateral de la Subdelegación, simbolizando que la lucha social y colectiva es la única capaz de hacer desaparecer la violencia machista.

Diputación de Cádiz ha lanzado junto a sus homólogas andaluzas, la campaña 'No los dejemos solos frente al machismo online de la manosfera'. Esta pone el acento en la necesidad de acompañar, comprender y educar a los jóvenes ante los mensajes dañinos que circulan en internet, especialmente en redes sociales, foros o canales donde algunos discursos machistas encuentran espacio para reproducirse y atraer a adolescentes en proceso de formación personal.

La campaña se centra en el papel de las familias, los docentes y la comunidad educativa como agentes fundamentales para prevenir la violencia de género desde la infancia y la adolescencia. Se promueve el diálogo intergeneracional y el acompañamiento frente a los contenidos machistas que circulan por la red.

Pero más allá de la parte institucional, las asociaciones feministas que integran la Comisión 8M/25N Cádiz ha llamado a la ciudadanía a concentrarse en la plaza Ana Orantes a partir de las 18:00 horas.