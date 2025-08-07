Chris Ramos, objetivo del Botafogo, el club del mítico Garrincha

Chris Ramos puede ser uno de los siguientes en salir del Cádiz CF. Si en las últimas horas ya han dicho adiós jugadores como Caro, Fede San Emeterio y Víctor Chust (los dos primeros por rescisión unilateral de sus contratos y el último cedido con opción de compra por parte del Elche), ahora las miradas se centran en el delantero gaditano.

El ariete del Cádiz CF apunta al Botafogo, club de la liga brasileña. Un salto al otro lado del Océano Atlántico que no sería para recalar en Estados Unidos, tal y como se especuló a principios de este verano. El curso pasado ya pudo acabar en las filas del Celta, que hizo una oferta por Chris Ramos y fue rechazada por el Cádiz CF, tal y como señaló en su día el presidente Manuel Vizcaíno.

🚨Chris Ramos, muy cerca del Botafogo



▪️El delantero gaditano firmaría para las próximas tres temporadas y pondría fin así a su etapa en el Cádiz CF

El futbolista firmaría por tres temporadas por el club del estado brasileño de Sao Paulo, siendo el salario aproximado de un millón de euros netos por curso. De confirmarse le tocaría jugar como local en el Estadio Olímpico Nilton Santos y en el club donde estuvo casi una década el mítico Garrincha.

Los brasileños están entrenados por Davide Ancelotti, hijo de Carlos Ancelotti, y antes había sonado Rafa Mir como posible fichaje.

Una operación importante

Así, además, el Cádiz CF llevaría a cabo una importante operación económica. Ahora bien, el 20% del traspaso sería para el CD Lugo, entidad que guarda ese porcentaje de futura venta tras el acuerdo alcanzado con la entidad amarilla en el mercado de invierno del curso 2022/2023.

A fin de cuentas, Chris Ramos, ausente en los encuentros de la pretemporada, estaba en la casilla de salida. Y es que el dinero de esa operación se antoja clave para que el Cádiz CF pueda cuadrar las cuentas.

De confirmarse, el Cádiz CF tendría que lanzarse al mercado en busca de un nuevo recambio para su delantera.