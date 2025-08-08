Un Trofeo Carranza descafeinado que nunca volverá a ser lo que fue (Previa)

Hace algún tiempo (cada vez más lejano) la llegada del mes de agosto era sinónimo de gran fútbol en La Tacita de Plata. El Trofeo Carranza eran palabras mayores. El 'Trofeo de los Trofeos' hacía que los mejores clubes y los jugadores más significativos del momento pisaran la capital gaditana. Primero sin la presencia del Cádiz CF en el cartel. Más tarde, cuando el equipo amarillo fue adquiriendo protagonismo, con los anfitriones como participantes de un cartel de lujo.

Cádiz y su provincia respiraban fútbol por todos los poros de su piel. Junto a La Coruña (Trofeo Teresa Herrera) y Huelva (Trofeo Colombino) se convertía en una de las grandes piedras de toque para los mejores equipos del planeta. Una auténtica prueba de fuego antes de la competición liguera, que también empezaba más tarde, dejando que el Trofeo Carranza se celebrase con el mes de agosto más avanzado, prácticamente cerrando el verano.

La Tacita de Plata se engalanaba porque la cita era inigualable, todos estaban pendientes de un Trofeo que primero había que seguirlo 'in situ' (con llenos hasta la bandera) y más tarde por la televisión. Cádiz era la capital del fútbol por unos días.

Pero todo aquello cambió. La llegada del fútbol moderno fue el mazazo definitivo para unos trofeos de verano que jamás volverán a ser lo que fueron. En este caso, y no por simple añoranza, cualquier tiempo pasado fue mejor.

Ahora el Trofeo Carranza, que llega a su LXXI edición, subsiste como puede. Ha intentado hacerlo de mil maneras, con formatos cuadrangulares como los de antaño, apostando por el fútbol femenino, contando varios años con equipos de relevancia internacional como Atlético, Real Betis o Sevilla FC, e incluso invitando a algún equipo interesante más allá de nuestras fronteras. El último ejemplo fue el de la Lazio, vigente campeona del torneo hace un año.

La Lazio se llevó la pasada edición del Trofeo Carranza. ANTONIO VÁZQUEZ

Esta vez, sin embargo, el adversario del Cádiz CF será el Córdoba CF, un rival de su Liga que llegará a tierras gaditanas con la ilusión de levantar el 'Trofeo de los Trofeos'.

Hoy por hoy el Trofeo Carranza se ha convertido en un partido de presentación del Cádiz CF ante su público antes del estreno liguero. Una prueba para medir las fuerzas frente a un rival de tú a tú. Nada más. Y gran parte de culpa (la máxima) es del fútbol moderno que si ha llegado con avances, también ha acabado con gran parte de la esencia de un deporte rey que ni por asomo se asemeja a lo que era. Ahora es otra cosa.

Entre altas y bajas

Apenas queda una semana para empezar la competición y mucho queda por hacer en todas las escuadras. El Cádiz CF es un gran ejemplo de ello.

En plena oleada de salidas (esta semana han dicho adiós Caro, Fede San Emeterio y Víctor Chust), también ha llegado alguna incorporación (Jorge Moreno) y se esperan noticias sobre la más que previsible marcha de Chris Ramos.

«Hay que ser pacientes, todo indica que muchas cosas se harán la última semana. Quedan tres o cuatro fichajes por venir y algunas salidas», señala Gaizka Garitano a las puertas de un Trofeo que jamás volverá a ser lo que fue.

A su vez el Córdoba llega con dudas, sobre todo en el tema defensivo. El equipo blanquiverde se presenta en el Trofeo Carranza después de caer derrotado en sus tres últimos encuentros.

El curso se presenta para ellos con numerosas altas como las de Iker Álvarez, Rubén Alves (ya en propiedad), Fomeyem, Alberto del Moral, Dani Requena, Dalisson, Diego Bri, Kevin Medina y Adri Fuentes. También los excadistas Álex Martín y Sergi Guardiola, y el roteño Juan María Alcedo.

Sergi Guardiola al marcar un gol con el Cádiz CF ante el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán. EFE

Han sido bajas esta temporada Genaro, Corbo y el goleador Antonio Casas, además de Marvel, Ander Yoldi y Magunazelaia tras acabar acabar sus cesiones.

Si algo preocupa en el Nuevo Arcángel es que se han vuelto a repetir los errores defensivos que fueron el lastre del equipo la pasada temporada, recibiendo nueve goles en cuatro encuentros, muchos de ellos evitables.

A Cádiz llegan tras jugar un día antes frente al filial del Real Betis. Con un teórico equipo suplente, sí, pero no dejando las sensaciones esperadas en un equipo al que también le falta apretar de cara a puerta.

Por otro lado se están viendo conceptos positivos y los fichajes se empieza a adaptar a la idea de juego del entrenador Iván Ania, quien fuese jugador del Cádiz CF, y que apuesta por un juego atrevido y presión alta.

Lesionado sólo llegan Dalisson, que estaba siendo uno de los mejores de la pretemporada, y Adilson, que se fracturó la temporada pasada el cruzado

Todo queda en una presentación en la que los cadistas verán el actual nivel de su equipo y se intentarán ilusionar con la vuelta de Suso a casa.