Gaizka Garitano: «Nuestro objetivo es estar arriba»

«Aunque juguemos con jugadores de Tercera nuestro objetivo es estar arriba». Así de claro se mostraba Gaizka Garitano en la previa del Trofeo Carranza, la cita que este sábado a las 21.45 horas el Cádiz CF disputará ante el Córdoba CF y que servirá como estreno de los gaditanos ante su afición y, por ende, el final de la pretemporada.

«Hay 18 equipos que quieren estar arriba y el club les aprieta para estar en esa zona. Hay que ganar y estar arriba en la clasificación», continuaba señalando el entrenador vasco del Cádiz CF. Y apostillaba: «Necesitamos también un poco de tiempo con todo el cambio que estamos haciendo, bajando la media de edad del equipo».

Rendimiento a medio plazo

«Hay que reestructurar cosas y todo eso tiene que dar rendimiento a medio plazo. Si nos lo da a corto plazo, pues mejor, pero a largo plazo no nos vale. Si las cosas se hacen bien a medio plazo podemos estar creando algo muy bueno para el club. A corto plazo no sería lo normal, pero es lo que queremos, ser competitivos pronto», finalizaba Gaizka Garitano a falta de poco más de una semana para el inicio de LaLiga Hypermotion.