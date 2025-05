David Gil, otro 'Caso Ontiveros' en el Cádiz CF

Ha tenido que ser en su séptima temporada en el primer equipo de Cádiz CF cuando David Gil se ha afianzado en la portería. A la sombra de Alberto Cifuentes, primero, y Conan Ledesma, después, no ha sido hasta este ejercicio cuando el guardameta madrileño se ha convertido en el portero titular del Cádiz CF.

36 encuentros (todos de ellos de LaLiga Hypermotion) y casi 3.200 minutos de juego en los que David Gil ha sido protagonista. Y todo ello en un curso que no empezaba con buenos augurios para el portero madrileño del Cádiz CF, que empezaba siendo suplente del recién fichado Caro. Si a alguien le benefició la goleada sufrida en el estreno ante el Zaragoza (0-4) fue, sin lugar a dudas, a David Gil, quien desde entonces ha sido titular indiscutible.

Titular con Paco López y titular con Gaizka Garitano, quienes han confiado en David Gil en detrimento de Caro. Tal es así que el madrileño ha defendido la portería hasta que ha podido. Así se demuestra tras ser operado este miércoles, ya con la permanencia del Cádiz CF en La Liga Hypermotion asegurada.

El Cádiz CF, sin que sirva como precedente, anunciaba la operación del guardameta madrileño un día antes. Lo hacía con el siguiente comunicado: «David Gil será sometido este miércoles a una intervención quirúrgica para subsanar una lesión de menisco que sufre desde hace varias semanas. El guardameta causará baja lo que resta de campaña y comenzará cuanto antes su recuperación cara a la próxima pretemporada, para la cual se espera esté reincorporado desde su inicio».

Un anuncio que se hacía oficial tras un fin de semana en el que David Gil no jugó por sanción ante el Almería, ya que fue expulsado una semana antes en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba.

Todo ok

En cuanto a la intervención ha sido David Gil el encargado de anunciar que salido bien. También el club gaditano. Además el guardameta titular del Cádiz CF ha puesto fecha al tiempo que llevaba con problemas.

«Después de casi dos meses jugando y entrenando con mucho dolor, había que pasar por quirófano para poder afrontar lo que viene. ¡¡Un arreglillo y listo!! Gracias a todos por los mensajes que estoy recibiendo de ánimo y cariño. ¡¡Vamos, Cádiz CF!!», aseguraba.

Después de casi 2 meses jugando y entrenando con mucho dolor, había que pasar por quirófano para poder afrontar lo que viene. Un arreglillo y listo!! Gracias a todos por los mensajes que estoy recibiendo de ánimo y cariño. Vamos @Cadiz_CF 💛💛💙💙 pic.twitter.com/damSEmNC5A — David Gil Mohedano (@DavidGil_1) May 14, 2025

O lo que es lo mismo, David Gil ha tenido problemas físicos desde mediados del mes de marzo y, pese a ello, ha seguido jugando. Lo ha hecho en encuentros ante Granada, Tenerife, Eibar, Deportivo, Elche, Burgos, Sporting y Córdoba. Un periodo de tiempo que coincide con la etapa más complicada de Gaizka Garitano en el banquillo del Cádiz CF.

Y he aquí la gran pregunta: ¿por qué no jugó Caro si David Gil no estaba en plenas condiciones? Una cuestión que es inevitable preguntar porque Caro llegó para luchar por el puesto con David Gil y no como segundo espada. Al menos a priori, aunque después el guardameta onubense, que venía con un buen cartel, no ha tenido oportunidades. En gran medida porque no ha estado acertado en sus primeras actuaciones ante Zaragoza, Eibar y en la Copa del Rey.

Dos pilares del equipo

Un caso, el de David Gil, parecido en cierta medida al de Ontiveros, quien ha venido jugando en este tiempo a pesar de sus problemas físicos. Dos jugadores tocados que han aguantado hasta el final, con la permanencia del Cádiz CF en la categoría de plata prácticamente sellada.

Mientras, David Gil, que tiene contrato en vigor con la entidad gaditana hasta el 30 de junio de 2027 tras su última renovación en el mes de febrero de 2024, ya piensa en su recuperación y en afrontar la próxima temporada con el Cádiz CF. En principio con Víctor Aznar, que subiría desde el filial, como compañero y a la vez competidor. Y es que Caro tiene más de pie y medio fuera del Cádiz CF.