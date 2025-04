La portería, un 'overbooking' relativo

Desde la marcha de Conan Ledesma el Cádiz CF tiene un problema gordo con su portería. Más allá de medianías, buenas palabras y demás, se podía intuir que David Gil no era ese portero sobre el que construir un equipo que fuera a luchar por el ascenso a Primera División. Sobra decir, que el cancerbero madrileño era y es, por supuesto, ese segunda línea siempre necesario para reforzar cualquier portería, de Primera o de Segunda, sin que ello signifique que pueda ser titular en el caso de lesión o sanción del 'number one'. De hecho, Gil fue el suplente de Cifuentes tanto en Segunda B como en Segunda y la cosa salió de maravilla con, muy importante, Cervera de entrenador. También salió de lujo su suplencia en cuanto se firmó a un 'top' como Ledesma. No obstante, ha sido a la hora de ponerse en primera fila cuando el castillo se ha caído tal tal y como era más que previsible con un entrenador que, para más inri, venía a jugar al fútbol, a dejar espacios por todos lados y hacer de su defensa una auténtica playa convertida en patíbulo para un portero mediocre.

Para colmo, desde la presidencia no se quiso ver algo que era manifiesto y se fue a por otra medianía para cubrir la marcha de Ledesma. ¿Y qué pasó? que apenas hicieron falta 90 minutos y cuatro goles (del Zaragoza) para comprobar y confirmar que Caro era más de lo mismo, es decir, mediocridad para un equipo con expectativas de ascenso. Si venía del Burgos no era por casualidad...

Todo este recorrido sorprende más al saberse que hasta en dos veranos anteriores, el veterano Andrés Fernández se había ofrecido al Cádiz CF tras haber cumplido contrato en el Huesca. Entonces, el titular era Ledesma, pero al murciano siempre se le dijo que no a pesar del esfuerzo y la rebaja económica que tenía pensado hacer con tal de defender la portería de Carranza siendo hasta suplente en un primer momento. Pero no se dio. El arquero, ahora de 38 años, se cansó de esperar y en el verano del 23 firmó con el Levante tras una breve y cordial conversación con Enrique Ortiz, ahora metido a delegado de campo, toda una señal del funcionamiento de este club a nivel deportivo. Hoy por hoy, Andrés, ex del Oporto y Osasuan, es titular indiscutible del conjunto granota, segundo clasificado de Segunda División. Qué raro.

Los que vienen por detrás

David Gil y José Antonio Caro tienen contrato en vigor con el Cádiz CF. El primero hasta 2027 y el segundo hasta 2026. El meta onubense, tras su gran temporada en el Burgos, aún mantiene ese crédito como para volver a convencer a un club que lo pretenda. Su idea, como la de David Gil, no es calentar banquillo y lo más probable es que rescinda en el caso de que un club de Segunda requiera sus servicios. En cuanto a David Gil, habrá que esperar a los movimientos que se den en el mercado de verano.

Por detrás de Gil y Caro aparece el que ha sido el tercer arquero de la plantilla del Cádiz CF 24/25, el hispano-brasileño Víctor Aznar, con contrato hasta el 27. La idea del club es seguir contando con él y hacerle ficha del primer equipo, pero ya como segundo portero dado que el filial militará en Tercera RFEF tras su virtual descenso. A sus 22 años, se trata de un portero en el que hay muchas esperanzas puestas y el club apostará por él decididamente durante una temporada en la que correrá el riesgo de estancarse en el caso de pasársela en la sombra.

A estos tres anteriores, hay que unir a Fer Pérez, un portero vallisoletano de 21 años que el Cádiz CF que abandonará en breve el Valladolid Promesas al quedarse libre y firmará hasta el 27 con el conjunto amarillo, que también tiene en nómina a los canteranos Rubén Dominguez y Ángel Pérez, ambos con contrato hasta 2026.

Como se ve, el Cádiz CF tiene porteros a granel, pero este 'overbooking' es relativo para todo aquel que vea que el equipo necesita un aval bajo palos si se quiere encarar la próxima campaña con una ambición propia de un club recién descendido y que busca el ascenso a toda costa.

