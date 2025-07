Alfred Caicedo, presentado: su conversación con Garitano y un objetivo individual claro

Alfred Caicedo ya ha sido presentado oficialmente como jugador del Cádiz CF. Desde la sala de prensa del estadio amarillo, el lateral ecuatoriano ha pronunciado sus primeras palabras como cadista junto a Juan Cala, coordinador general de la Dirección Deportiva y director del Área de Fútbol profesional y cantera, y ha manifestado su intención de trabajar al máximo para poder continuar las temporadas venideras en la entidad ya que llega como cedido pero con una opción de compra.

Como es habitual, ha sido Juan Cala quien ha presentado al jugador antes de dar paso a las preguntas de los medios de comunicación. El exfutbolista lebrijano ha afirmado que han seguido al lateral y que cree «que nos complementa muy bien en la posición de lateral derecho para suplir a Zaldua. Nos hemos decantado por Alfred porque tiene condiciones físicas que nos complementa muy bien a Iza en esa demarcación. Ojalá tengamos que ejecutar la opción de compra el año que viene al igual que con Bojan Kovacevic porque su rendimiento sea top«.

Posteriormente, ha sido Alfred Caicedo el que ha querido «darle gracias a Dios y a la directiva que están confiando en mí. Estoy muy contento, estoy dejando todo porque quiero quedarme aquí el próximo año con la bendición del míster«. Además, al no haber estado presente en los dos primeros amistosos de la pretemporada amarilla, el lateral reconocía que «he venido un poco tocado, pero ya estoy entrenando y para el sábado ya voy a estar».

Alfred Caicedo posa con la camiseta del Cádiz CF junto a Juan Cala FRANCIS JIMÉNEZ

Sobre Gaizka Garitano afirma haber tenido alguna conversación con él, y desvelaba que, a nivel táctico, «me pide que cuando el balón esté adelante siga al volante y a veces me dice que me quede marcando. Me pide que me sienta como en casa». Eso sí, el ecuatoriano siente que su juego es más «defensivo, pero si el técnico me pide el ataque me pongo a las órdenes de él», finalizaba antes de pasar a las tradicionales fotos posando con la camiseta del Cádiz CF y la bufanda junto a Juan Cala.