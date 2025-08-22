Las estadísticas del Leganés - Cádiz

Como el ratón y el gato. Así han estado CD Leganés y Cádiz CF en los últimos años. A pesar de haber militado en el fútbol profesional desde hace un tiempo, pepineros y amarillos parecen haberse evitado. Cuando los cadistas lograron el ansiado ascenso a Segunda, los de Butarque disfrutaron de una etapa dorada en Primera. Y, cuando los gaditanos tocaron el cielo, los blanquiazules estuvieron en la categoría de plata. Así consecutivamente hasta que, para desgracia o fortuna de unos y otros, por fin se han encontrado.

Para observar el último enfrentamiento entre ambos debemos remontarnos hasta el 28 de marzo de 2004. Los dos conjuntos militaban en Segunda y el Cádiz se llevó el gato al agua gracias a un tanto de Dani Navarrete en el minuto 32. Un buen recuerdo para los de Gaizka Garitano, que tratarán de repetir el exitoso resultado para confirmar que el nuevo ciclo amarillo es real. Eso sí, enfrente estará el Leganés de Paco López, que parte como uno de los favoritos para estar en la zona de la tabla tras el descenso desde Primera y que, además, posee una plantilla con jugadores de un alto nivel.