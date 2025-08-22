Suscríbete a
Leganés
Leganés
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 2 Viernes 22/08 21:30h.

Leganés - Cádiz

Las estadísticas del Leganés - Cádiz

LALIGA HYPERMOTION

Pepineros y amarillos cruzan sus caminos en la segunda jornada de la temporada que se disputa en Butarque

«El Cádiz es un equipo con talento arriba»

PACO MARTÍN

Pablo Vallejo

Como el ratón y el gato. Así han estado CD Leganés y Cádiz CF en los últimos años. A pesar de haber militado en el fútbol profesional desde hace un tiempo, pepineros y amarillos parecen haberse evitado. Cuando los cadistas lograron el ansiado ascenso a Segunda, los de Butarque disfrutaron de una etapa dorada en Primera. Y, cuando los gaditanos tocaron el cielo, los blanquiazules estuvieron en la categoría de plata. Así consecutivamente hasta que, para desgracia o fortuna de unos y otros, por fin se han encontrado.

Para observar el último enfrentamiento entre ambos debemos remontarnos hasta el 28 de marzo de 2004. Los dos conjuntos militaban en Segunda y el Cádiz se llevó el gato al agua gracias a un tanto de Dani Navarrete en el minuto 32. Un buen recuerdo para los de Gaizka Garitano, que tratarán de repetir el exitoso resultado para confirmar que el nuevo ciclo amarillo es real. Eso sí, enfrente estará el Leganés de Paco López, que parte como uno de los favoritos para estar en la zona de la tabla tras el descenso desde Primera y que, además, posee una plantilla con jugadores de un alto nivel.

Leganés

LEG

4-4-2
  1. Juan Soriano
    Portero    1
  2. Rubén Peña
    Defensa    7
  3. Jorge Sáenz
    Defensa    3
  4. Ignasi Miquel
    Defensa    5
  5. Marvelous Antolín Garzón
    Defensa    2
  6. Luis Henrique de Barros Lopes
    Delantero    11
  7. Seydouba Cissé
    Centrocampista    8
  8. Amadou Diawara
    Centrocampista    24
  9. Naim García
    Centrocampista    17
  10. Miguel de la Fuente
    Delantero    9
  11. Diego Garcia
    Delantero    19
Cádiz

CAD

4-4-2
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 20Iza Carcelén
    Defensa
  3. 14Bojan Kovacevic
    Defensa
  4. 6Iker Recio
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 19De la Rosa
    Delantero
  7. 5Moussa Diakité
    Centrocampista
  8. 18Youssouf Diarra
    Centrocampista
  9. 22Ontiveros
    Centrocampista
  10. 11Suso
    Centrocampista
  11. 23Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero
