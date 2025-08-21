Suscríbete a
Leganés - Cádiz

Garitano se lleva a 24 jugadores a Leganés

Vuelven a quedarse en tierra los descartes ya conocidos del técnico vasco

Horario del Leganés - Cádiz

El buen rollo se respira en los entrenamientos. CCF

L. V.

Cádiz

La expedición del Cádiz CF ya ha puesto rumbo a Leganés, donde este viernes disputa el encuentro de la jornada 2 de LaLiga Hypermotion ante el Club Deportivo Leganés.

La convocatoria de Gaizka Garitano está compuesta por los siguientes jugadores: Fer, Víctor Aznar, Rubén Rubio, Iker Recio, Mario Climent, Pereira, Iza, Jorge Moreno, Borjan Kovacevic, Caicedo, Ortuño, David García, Diarra, Moussa, Joaquín González, Ontiveros, De la Rosa, Obeng, Álex, Brian Ocampo, Suso; Denia, García Pascual y Roger.

Como era de esperar Sobrino, Escalante y Alcaraz se quedan en tierra,

