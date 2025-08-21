Leganés - Cádiz
Garitano se lleva a 24 jugadores a Leganés
Vuelven a quedarse en tierra los descartes ya conocidos del técnico vasco
Horario del Leganés - Cádiz
La expedición del Cádiz CF ya ha puesto rumbo a Leganés, donde este viernes disputa el encuentro de la jornada 2 de LaLiga Hypermotion ante el Club Deportivo Leganés.
La convocatoria de Gaizka Garitano está compuesta por los siguientes jugadores: Fer, Víctor Aznar, Rubén Rubio, Iker Recio, Mario Climent, Pereira, Iza, Jorge Moreno, Borjan Kovacevic, Caicedo, Ortuño, David García, Diarra, Moussa, Joaquín González, Ontiveros, De la Rosa, Obeng, Álex, Brian Ocampo, Suso; Denia, García Pascual y Roger.
Como era de esperar Sobrino, Escalante y Alcaraz se quedan en tierra,