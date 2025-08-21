Dónde ver Leganés - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF, que venció en su estreno liguero esta temporada al Mirandés (1-0), lleva a cabo su primera salida del curso. Será ante el Leganés, un recién descendido a Segunda que empató en su inicio liguero frente al Huesca en El Alcoraz (1-1).

Con el mercado de fichajes todavía abierto, varios son los interrogantes en ambas plantillas. Mientras tienen que seguir compitiendo y lo hacen con Paco López, quien fuese entrenador del Cádiz CF al empezar la pasada temporada, en el banquillo del Leganés y con Gaizka Garitano, sustituto de Paco López en La Tacita de Plata, al mando del equipo gaditano.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Leganés contra el Cádiz CF?

El encuentro entre Leganés y Cádiz CF, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2024/2025, se disputará el próximo viernes 22 de agosto a las 21.30 horas en el Estadio Butarque.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Leganés ante el Cádiz CF?

El Leganés - Cádiz se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion estará disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Leganés - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el Leganés - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.