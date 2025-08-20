Juan Cruz hará todo lo posible por no enfrentarse al Cádiz este viernes

El Cádiz CF visita este viernes Butarque, el campo de un recién descendido que ha caído en manos del ex del Cádiz CF Paco López. Los pepineros se estrenaron la pasada jornada en Liga empatando en El Alcoraz ante la SD Huesca a un gol.

Mientras el conjunto amarillo, como todos, afronta la recta final del mercado de verano buscando terminar de reforzar a su plantilla, en Leganés no tienen claro sin van a poder seguir contando con un jugador que está haciendo todo lo posible por salir del club.

Se trata del atacante argentino Juan Cruz, que ya se perdió el encuentro de la primera jornada, precisamente, porque se encuentra en la rampa de salida aunque sin el visto bueno de su club, que lo considera clave en el objetivo del ascenso a Primera a no ser que las ofertas que lleguen por él satisfaga a las arcas de la entidad.

Al acecho del extremo se encuentran el Deportivo Alavés, Osasuna, Celta, Mallorca y el Rayo Vallecano, ambos de Primera. Juan Cruz lo tiene claro: salir ante todo del CD Leganés y para ello va a poner toda la carne en el asador.

El Leganés pide 10 millones de euros, su cláusula, algo a lo que no llegan sus pretendientes, siendo vallecanos y vitorianos los más cercanos a acercar posturas, que se quedan en mitad por el 60% de sus derechos, que son los que pertenecen al Leganés ya que el resto son del Betis.

¿Permiso por paternidad?

La última en este caso es que el jugador medita muy seriamente pedir el permiso de paternidad para forzar su salida tras una pretemporada en la que no ha disputado ningún amistoso a las órdenes de Paco López, que está intentando convencer al argentino para que sea una pieza importante en el equipo.

Sin embargo, y según Marca, Juan Cruz no tiene otra intención que seguir jugando en Primera tras el descenso de los pepineros el curso pasado. De no conseguirlo, estaría considerando exigir un derecho nunca visto en el fútbol español, el de paternidad. Y es que, como cualquier otro trabajador al uso, el Real Decreto 1006/1985 garantiza a los deportistas profesionales la posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar, incluyendo este permiso. Aun así, muchos renuncian a este derecho debido a la presión de los clubes, las condiciones de sus contratos o el riesgo de perder su puesto y oportunidades en el campo.

En el caso de darse esta posibilidad, Juan Cruz dispondría de 19 semanas de baja por ley. O sea, cinco meses alejado del fútbol, lo que supondría llegar al mes de enero, fecha en la que se abre el mercado de invierno.

Al margen de la polémica, Juan Cruz se ejercita con normalidad junto al equipo de Paco López a la espera de resolver su futuro dentro de este mes de agosto.

