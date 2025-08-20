Vladys tensa la cuerda

El actual delantero de la AD Alcorcón Vladys Kopotun está en rebeldía en su club, con el que tiene un año de contrato por delante. Ademas, el ariete es la pieza fundamental del equipo alfarero para volver a Segunda cuanto antes. Y ese es su estado tras recibir la llamada del Cádiz CF, que lo quiere para reforzar su delantera.

Como es normal, el Alcorcón no le quiere dejar salir. Y mucho menos, gratis. De hecho, la directiva madrileña estaría dispuesta a dejarlo en la grada un año entero. Y ha dado prueba de ello al rechazar más de cinco ofertas del clubes de la categoría de plata del fútbol español.

Según Radio Cádiz, Vladys ha mostrado ya su cabreo con su actual equipo al enterarse del rechazo de esas ofertas, entre ellas, las del Cádiz CF, club que habría puesto en la mesa una oferta superior al medio millón de euros.

El futbolista ucraniano se niega a entrenar con su equipo, que milita en Primera RFEF, y aseguraría que no está dispuesto a jugar ningún minuto hasta que se resuelva su salida.

También Vladys cuenta con su fórmula al cumplir contrato en un año y poder firmar gratis con el club que sea el próximo mes de enero y dejar sin ganar un duro al Alcorcón.

De momento, la oferta cadista ha sido rechazada por el club amarillo del sur madrileño, sin embargo, el empuje del jugador podría ser la carta que se guarda bajo la manga Vizcaíno.

