Paco López: «El Cádiz es un equipo con talento arriba»

El CD Leganés cuenta con las bajas para este viernes ante el Cádiz de Pulido y Sebas Figueredo. Así lo dejaba claro este jueves a las cinco de la tarde el exentrenador cadista Paco López, que ve al que fue su equipo de la siguiente manera: «Uno que juega siempre contra un ex, como en este caso el Cádiz, es algo especial. Pero los partidos son todos importantes, da igual contra quien juegues. Sabemos que vamos a jugar contra un rival que está llamado a estar arriba. Un equipo con historia y solera. Han empezado bien este año. Es un equipo con talento arriba. Ontiveros, Suso, Pascual, De La Rosa… gente rápida y con calidad. Habrá que hacer las cosas muy bien para tener opciones de ganar», comenzó diciendo.

De cara a su debut ante su afición en Butarque, el de Silla ve «lógico» considerar cada partido de la semana como el más importante, pero este lleva una connotación más porque -dice- «vamos a jugar en nuestro campo, ante nuestra afición. Es una sensación especial, reencontrarnos con nuestra gente. Nos sirve como estímulo el récord de abonados, el otro día viajaron más de 200 a Huesca, por lo tanto nos tiene que dar ese plus, ese estímulo. Hay ganas de vernos y de apoyarnos en ellos, y que el equipo responda».

Sobre Juan Cruz, el tema de la semana dado que el argentino no quiere seguir para jugar en Primera y hasta medita pedir el permiso por paternidad para negarse a jugar, Paco López fue todo lo claro que puede ser. «Al final la decisión de quién entra en convocatoria, quien juega, va en función de muchas cosas. Del estado físico, técnico y mental. Eso lo seguiremos valorando. Quiero a todos los jugadores enchufados en esos aspectos. Vamos a seguir haciéndolo así».

Sobre lo que queda de mercado de verano, López comentó que «el equipo está muy bien. Marvel ha hecho una pretemporada en esa posición espectacular. Desde ese lateral izquierdo nos da variantes tácticas. No sólo lateral izquierdo, sino otras vías. Franquesa, cuando esté al 100%, no hace falta descubrir quién es. Será importante» aunque no irá convocado ante el Cádiz dado que lleva sin entrenar con normalidad todo el verano. «Los jugadores son personas. Son seres humanos. Tienen sentimientos y emociones. Estas cosas, creo que a cualquiera, le afectan. Juan Cruz no es ajeno. Para eso estamos los compañeros, técnicos, el club… ayudamos al jugador y a la persona.

Y sigue. «Me preguntaréis por el tema de centrales, así que ahora tenemos a Figueredo y Peña como laterales derechos, tres centrales y dos laterales zurdos. Tenemos a Said, que puede jugar ahí atrás. Estamos contentos con la línea defensiva. Lo anticipo ya. Con respecto a Ignasi Miquel, que en pretemporada ha estado de 10. Jorge e Ignasi tienen mucha experiencia, con buen juego aéreo. Lalo y Marvel son rapidísimos también para ahí atrás. Más compensación no podemos tener. Pero lo que esperamos es que todos den su máximo nivel».

En cuanto al dibujo del equipo sobre el campo, Paco manifestó lo siguiente: «No soy de mantener una formación fija. Antes hemos comentado, en el caos de la posición de Marvel, puede jugar en distintos puestos y cambiar la estructura durante el partido. Esta es la riqueza del equipo. Roberto López puede jugar ahí, pero como Guirao… vamos a tratar de encontrar ese equilibrio entre un equipo fiable sin balón y por supuesto que nos de garantías con balón. Para eso estamos, para encontrar ese equilibrio. Lo importante es crecer en lo colectivo. En cada partido tenemos que ir a más».