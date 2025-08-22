Leganés - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 25/26

El Cádiz busca su segundo triunfo de la temporada y espero hacerlo en un escenario que promete ser complicado como es Butarque, estadio del recién descendido de Primera el CD Leganés del excadista Paco López.

Un choque complicado que pondrá a prueba la fiabilidad del conjunto de Gaizka Garitano. Sigue toda la previa, el encuentro y las reacciones del Leganés - Cádiz CF, aquí en Canal Amarillo.

