Leganés
Leganés
Cádiz
LaLiga Hypermotion. Jornada 2 Viernes 22/08 21:30h. Canal Ninguna

Directo LEGANÉS - CÁDIZ

Leganés - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 25/26

2ª JORNADA

Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa del choque de Butarque entre dos aspirantes al ascenso, aquí en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Leganés - Cádiz

La previa del Leganés - Cádiz

El Cádiz busca ganar al Leganés
El Cádiz busca ganar al Leganés l.v.
Pablo Vallejo

Cádiz

El Cádiz busca su segundo triunfo de la temporada y espero hacerlo en un escenario que promete ser complicado como es Butarque, estadio del recién descendido de Primera el CD Leganés del excadista Paco López.

Un choque complicado que pondrá a prueba la fiabilidad del conjunto de Gaizka Garitano. Sigue toda la previa, el encuentro y las reacciones del Leganés - Cádiz CF, aquí en Canal Amarillo.

14:21

Leganés - Cádiz: La primera vara de medir llega pronto (Previa)

14:21

Dónde ver Leganés - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

14:20

Buenas tardes. Hoy juega el Cádiz a partir de las 21:30 ante el Leganés en Butarque. Empezamos ya la previa

