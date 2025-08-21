Garitano recuerda los tres fichajes que quedan por llegar

A las tres de la tarde de este jueves Gaizka Garitano ofrecía su rueda de prensa previa al encuentro de la segunda jornada ante el Leganés en Butarque, fijado para este viernes a las nueve y media de la noche.

El entrenador vasco, tras una semana corta, dice tener a los mismos efectivos que tuvo para el encuentro ante el Mirandés de la primera jornada. «En principio hay algún jugador con alguna molestia, pero para mañana estarán todos bien», confió a decir.

Primera salida y primer rival a batir. Así ve Garitano al Leganés. «Es uno de los mejores equipos de la categoría y siempre gusta jugar desde el principio contra los que seguramente estarán en las posiciones de arriba», comentó antes de recordar que sus jugadores deben intentar «hacer un buen partido porque lo vamos a tener que hacer para poder ganar allí».

El técnico cadista dice que él es «más de competir, me gusta mucho la competición» a diferencia de algunos compañeros del cuerpo técnico que bromean diciendo que «ojalá siempre fuera pretemporada porque como no juegas partidos es como que no pasa nada». Y remata. «Yo soy al revés, me gusta competir y que haya puntos en juego, ir a campos difíciles; en ese aspecto la pretemporada sirve para prepararte, para poco más. Ahora ya en la Liga son ya con balas de verdad».

No es un entrenador que hable mucho de sus rivales aunque como es obvio se informa. «Yo casi nunca hablo mucho del rival, intentamos conocerlo, respetarlo al cien por cien, sabiendo que tiene muy buenos jugadores y muy buen cuerpo técnico, con muchísima experiencia y muchísimos éxitos; dependerá más de que nosotros hagamos un buen partido allí, que se vea un buen Cádiz y si se ve un buen Cádiz allí tendremos opciones de sacar un buen resultado, seguro».

El curso pasado recogió un Cádiz dejado por Paco López, por lo que conocerá bien los puntos débiles de su oponente. Garitano lo admite pero no le da más importancia de lo normal porque «él también conocerá mis defectos. Yo creo que cada uno analizamos lo que creemos que pueden ser los puntos débiles del equipo contrario; al final son los futbolistas los que juegan en el campo porque los entrenadores tenemos un papel secundario aunque se nos da un papel demasiado importante».

No cree que se deba hacer una valoración muy global del encuentro ante el Mirandés, sino que habrá que esperar a que se lleven unos «ocho partidos para ir hablando de lo que está haciendo el equipo, de lo que ha cambiado, en lo que ha mejorado y en lo que ha empeorado».

La intención en Butarque no es otra que salir a ganar, «no a esperar, pero muchas veces vas a apretar arriba desde el primer minuto y el equipo contrario se impone a veces; depende un poco de los futbolistas, pero nuestra intención siempre ha sido, cuando jugamos fuera de casa, intentar jugar igual que en casa e intentar ganar».

Peticiones

Este campeonato el equipo ha rejuvenecido su plantilla porque ahora ha entrado «mucha más juventud e inexperiencia». No obstante, Garitano matiza sobre el tema de la edad. «Muchas veces tienes jugadores de 33 años que tienen hambre y que están bien, o chavales de 20 años que tienen poca hambre. La edad es al final lo que haces en el campo, lo que necesitamos sí es aumentar el nivel de la plantilla y necesitamos traer tres jugadores más. Nos vendría bien que salgan algunos jugadores y que vengan otros nuevos».

Va para el año en el Cádiz y ya entiende cómo funciona el club. Por eso, asegura que está «tranquilo desde el primer día, porque sé cómo funciona esto; sé que la gente al final sale los últimos días y viene los últimos días. No es algo que le pase al Cádiz, le pasa a todos los equipos, que los últimos tres o cuatro días será cuando haya movimientos, incluso las últimas cuatro horas o cinco horas del mercado».

Dentro de esos jugadores que pueden salir se encuentra Ocampo, al que ante el Mirandés le pidió mucho desde el área técnica. «Le pedí lo que a todos, el compromiso, el apretar, correr, sacar su calidad, creo que ahora todos los futbolistas que están en la plantilla tienen que estar centrados en el Cádiz, independientemente de que sigan o no».

En este sentido, dice entender que «depende de temas económicos, no es del entrenador; hay futbolistas que se pueden quedar cuando el entrenador había pedido otra cosa o al revés, en todos los equipos no se ajusta lo que quiere el entrenador. Lo primero que hay que ajustar son los parámetros económicos de los contratos de los jugadores y una vez que los números cuadran luego viene lo deportivo; eso sí, con los que tengo ahora voy a muerte y con los que se queden al final voy a muerte también, quede quien quede».

Asimismo, prometió estar contento con todos y cada uno de los jugadores que tiene en la plantilla cuente con ellos o no. Lo que sí tiene claro «es que el equipo ahora mismo está incompleto, necesitamos mejorarlo y traer gente y si no, pues trabajaremos como en diciembre pasado, pues con la gente que estemos».

También habló de los jóvenes de la cantera. «Son chavales increíbles; hay algunos a los que les cuesta un poquito más entrar por la timidez, pero acaban entrando y otros tienen más jeta a la hora de atreverse a intentar hacer jugadas, coger protagonismo; eso se ve», bromeó.

Insistió en que no tiene queja alguna de sus jugadores. «Tenía buen vestuario el año pasado y lo sigo teniendo ahora incluso con los futbolistas que no cuento porque están teniendo un muy buen comportamiento; en el día a día desde que estoy aquí solo he encontrado buena gente en todos los lados y en el vestuario también, no puedo decir lo contrario», recordó antes de poner el ejemplo de Glauder. «Le eché del Cádiz y del Eibar y sé que es un tío que el día que le vea puedo ir a saludarlo y darle un abrazo porque hay que diferenciar lo deportivo de lo personal», manifestó para asegurar que «la comunicación es muy fluida y normal» con los descartes que tiene ahora mismo.

Precisamente, y porque no sabe cómo puede acabar el mercado, Garitano comunicó que «nosotros no descartamos a nadie, lo que tenemos claro es que tenemos que tratar que la plantilla sea más fuerte», aludiendo a los fichajes que tienen que llegar.

Y en ese aspecto, se despidió diciendo lo siguiente: «Estoy tranquilo porque me imagino que vendrá gente para mejorar; después, siempre estoy abierto a cualquier cosa que el club me pida porque el club siempre está por encima de mí y cuando el club me diga esto hay que hacerlo así a nivel económico, luego ya en el campo trataré de hacer lo mejor».